Brasil de ontem e de hoje é tema de Daniel Piza O jornalista Daniel Piza, colunista do Estado, ministra o curso O Brasil dos Intérpretes e o Brasil de Hoje, no Chakras Espaço Gastronômico e Cultural (Rua Melo Alves, 294). O curso ocorre nos dias 8, 15, 22 e 29 de outubro, das 20 h às 21h30. São 30 vagas e as inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 3062-8813. Cada aula custa R$ 200 e o curso completo sai por R$ 700, com jantar incluído. Piza pretende unir o panorama cronológico das interpretações feitas sobre o Brasil por autores como José Bonifácio, Joaquim Nabuco e Machado de Assis, entre outros, e fazer um paralelo com a situação atual do País.