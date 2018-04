Brando, James Stewart e dois Oscars acima de suspeita No canal TCM, o cinéfilo tem a oportunidade de rever grandes clássicos de Hollywood nos anos 40 e 50 - além de dois trabalhos irretocáveis do astro James Stewart. Ele, por sinal , ganhou o Oscar pelo primeiro deles - Núpcias de Escândalo , de George Cukor, às 15h40. Katharine Hepburn faz a ricaça assediada pelo ex-marido (Cary Grant) e por repórter (Stewart) que fareja grande matéria. Embora muito dialogado, o filme é brilhante. Mais tarde, ganhou versão musical e virou Alta Sociedade, de Charles Walters, com Frank Sinatra, Bing Crosby e Grace Kelly. Às dez da noite, Marlon Brando dá seu show - e ele também ganhou o Oscar - como Terry Malloy, o ex-pugilista que virou trabalhador nas docas e agora enfrenta a corrupção. Sindicato de Ladrões, de Elia Kazan, seria, segundo seus detratores, a justificativa do diretor por sua delação durante o macarthismo. Não é, e tem cenas inesquecíveis - o desabafo de Brando para Rod Steiger no carro, sua cena com Eva Marie Saint no pombal. Quase meia-noite (23h55), volta James Stewart, obcecado por Kim Novak, em quem tenta reviver mulher que morreu. O filme é Um Corpo Que Cai, obra-prima de Alfred Hitchcock.