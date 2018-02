Boy George é condenado à prisão O cantor Boy George foi sentenciado a 15 meses de prisão, após ter mantido em cárcere privado, no ano passado, o norueguês Audun Carlsen, que se recusou a ter relações sexuais com ele. Boy George, cujo nome verdadeiro é George O?Dowd, negou ter aprisionado Carlsen em seu apartamento em 2008 por mais de uma hora. O ex-vocalista do Culture Club disse à polícia ter convidado Carlsen para ir à sua casa, após uma sessão de fotos pornográficas e consumo de cocaína, por suspeitar que o norueguês estava roubando fotos de seu computador. Representantes do cantor ainda não comunicaram sobre recurso à condenação.