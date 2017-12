Boy George é acusado de seqüestro O cantor e compositor Boy George, de 47 anos, foi acusado pela polícia da Grã-Bretanha de seqüestro, ao ter retido em casa um homem de 28 anos, com quem teria passado a noite. Segundo a Scotland Yard, o músico teria cometido o crime em 28 de abril deste ano, em seu apartamento em Londres. Ex-líder do grupo Culture Club, cujo nome verdadeiro é George O?Dowd, foi posto em liberdade após o pagamento de fiança e convocado a comparecer a um tribunal no dia 22. AP