Bortolotto e sua trupe celebram 25 anos só com cara e coragem A data deveria ser comemorada em grande estilo - 25 anos do Cemitério de Automóveis, grupo fundado por Mário Bortolotto, em Londrina. O plano era realizar debates, publicar um livro, montar texto inédito. ''''Mas não conseguimos aprovar o projeto em nenhum edital'''', diz Bortolotto. ''''Estamos pagando do bolso o aluguel do galpão que guarda o acervo do grupo.'''' Mas é preciso muito mais que isso para desanimar a trupe desse dramaturgo que sempre publicou suas peças, encenou-as e conquistou público cativo antes do primeiro patrocínio. Sob direção de Gabriel Pinheiro, estréia hoje no Teatro Ruth Escobar a comédia Cocoonings, de Bortolotto. O culto ao corpo e o medo de sair de casa são os temas tratados na chave do humor. ''''A intenção era fazer rir mesmo, mas sou chato, sempre estou discutindo alguma coisa'''', diz Bortolotto. Serviço Cocoonings. Teatro Ruth Escobar (59 lug.). R. dos Ingleses, 209, 3289-2358. 6.ª e sáb., 21 h; dom., 20 h. R$ 20. Até 16/12