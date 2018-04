Bortolotto e o fascínio pela poesia da solidão

Com a estreia ontem de Efeito Urtigão são três as peças de Mario Bortolotto em cartaz na cidade, todas na Praça Roosevelt, nos Satyros. É uma boa oportunidade para conferir o universo temático desse autor e, no caso de Urtigão, mais ainda, de conhecê-lo, uma vez que além de dirigir ele atua, com Paulo de Tarso. Em recente entrevista ao Estado, por ocasião da estreia de Curta Passagem, Bortolotto comentou seu fascínio pela figura do solitário. "Há muita poesia na solidão." Pois é o assunto por excelência dessa peça, cujo título faz referência ao irascível personagem dos quadrinhos da Disney, um sujeito barbudo que rechaça a tiros de mosquetão todos que tentam se aproximar. Bortolotto interpreta Marcos, um jornalista que saiu pela porta do fundo do jornalismo quando entraram, pela porta da frente, o manual de redação e os releases de assessorias de imprensa. Seu texto de estilo autoral, suas matérias com filósofos ou artistas marginais não despertavam mais interesse nessa nova era em que toda a imprensa começa a estampar celebridades das passarelas nas capas. "Um jornalismo asséptico, pasteurizado pra agradar ao leitor mauricinho que lê jornal no café da manhã antes de ir pra empresa", resmunga Marcos. Sim, ele fala, embora contra sua vontade, com um amigo de juventude que descobre seu paradeiro e vai visitá-lo tentado disfarçar seu interesse: uma reportagem bem-humorada na qual traçaria um paralelo entre Marcos e Urtigão. Nessa, como nas outras duas montagens em cartaz, só as tiradas do autor já fariam valer o programa.