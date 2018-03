Booker Prize divulga lista dos finalistas O júri do Booker Prize, maior prêmio literário em língua inglesa, anunciou ontem os 13 finalistas na categoria ficção. Os destaques são a nova obra de Salman Rushdie, The Enchantress of Florence, e a do veterano John Berger, From A To X, que hoje vive na França. A lista inicial apontava 112 obras de diversos países de língua saxônica (Reino Unido, Irlanda, Índia, Paquistão e Austrália). O próximo passo será a seleção de 6 títulos entre os 13 revelados agora, no dia 9 de setembro. E o ganhador será anunciado no dia 14 de outubro. No ano passado, o vencedor foi O Encontro, de Anne Enright, recém-lançado pela Alfaguara.