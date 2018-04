Bons Companheiros Arnaldo Jabor cercou-se de amigos e conhecidos para retornar ao cinema, formando uma equipe de bons companheiros. "Só consigo trabalhar em uma filmagem que seja amorosa", justificou ele, selecionando esses amigos: LAURO ESCOREL: diretor de fotografia, trabalhou também em Toda Nudez Será Castigada ("Éramos dois jovens sonhadores") e em Eu Sei Que Vou Te Amar JORGE LOREDO: ator veterano, conhecido pelo personagem humorístico Zé Bonitinho. Atuou também em Tudo Bem TULÉ PEAK: diretor de arte ("Fizemos muitos comerciais juntos") ROMEU QUINTO: responsável pelo som direto ("Ele trabalhou em todos meus filmes") ANDRÉA JABOR: coreógrafa, sobrinha do diretor ("Tem apenas 30 anos. mas é muito experiente e entendeu as intenções da minha história) JOÃO PEDRO: filho de 9 anos de Jabor, ajudou com palpites no roteiro especialmente nas falas das crianças