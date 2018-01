Bombeiros em foco

Nada de seres fantásticos, mutantes e alucinações. Desta vez, a próxima novela das 10 da Record, Chamas da Vida, terá um tema bem real: a vida dos bombeiros. Fazem parte da trama várias cenas de salvamento, busca de pessoas desaparecidas, ou seja, tudo que inclui a rotina desses profissionais. Por isso, o elenco que faz parte desse núcleo, como Leonardo Brício, Raymundo de Souza, Gabriel Gracindo, Rodrigo Faro, Milhem Cortaz e Roger Gobeth, fez uma intensa preparação no quartel-sede do Corpo de Bombeiros do Rio. Acordaram cedo, aprenderam a apagar incêndio, a descer por cordas para salvar pessoas presas em janelas e varandas. Leonardo Brício e Juliana Silveira serão os protagonistas da história. No elenco estarão também Dado Dolabella, Lucinha Lins , Jussara Freire, Antonio Grassi, Juliana Lohmann, Ana Paula Tabalipa, Floriano Peixoto, Guilherme Leme, Marilu Bueno e Íris Bruzzi. Chamas da Vida tem direção-geral de Edgard Miranda, que estréia como diretor-geral de novelas, e texto de Cristiane Fridman. O folhetim será ambientado no Rio e estréia no dia 24 de junho .