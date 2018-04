Bom uso para os 20 anos da banda sem nome

A pacata Sunnyvale, na Califórnia, tinha uma garagem mais barulhenta do que as outras na metade dos anos 1980. Era na casa da dona de casa Pauline Sly que ensaiava a banda de punk pop do seu filho, Anthony, que lançaria seu primeiro álbum em 1987, o grupo No Use for a Name, ou NUFAN. ''''Eles usavam colchões para bloquear o ruído. Uma vizinha veio reclamar que sua casa sofria vibrações muito fortes. Eu disse a ela: sorte sua, não tem choque elétrico.'''' A história está contada no álbum All the Best Songs (lançamento nacional Deckdisc) que comemora os 20 anos do No Use for a Name, quinteto que toca hoje no Via Funchal. ''''Quando eu comecei, as pessoas me diziam: rapaz, procure um emprego de verdade'''', conta ao Estado, por telefone, Tony Sly, líder e fundador do grupo. ''''Eu acho que tive muita sorte esses anos todos. Estar numa banda é uma vida tranqüila, e eu agradeço aos fãs por ter conseguido perdurar.'''' Segundo Tony, o No Use foi tremendamente influenciado por uma banda da segunda onda punk, o Bad Religion. ''''Eles ditaram o estilo de punk que vingaria nos anos 80'''', diz. ''''Muita gente foi em direção a um punk mais próximo do metal, e o Bad ficou no punk com melodia, harmonia. É a banda de transição. Eles não deixaram que fosse completamente metalizado.'''' De Sunnyvale, Tony mudou para Berklee, também na Califórnia, onde vive hoje. Ele, obviamente, não gosta quando qualificam seu grupo como ''''punk pop'''', porque isso o empurra para o lado de bandas que não aprecia. ''''Para mim, pop é algo muito elástico, que pode incluir até o Justin Timberlake. Fazemos um punk mais limpo, mas não gosto de nenhum rótulo.'''' Originalmente, além de Tony, o NUFAN tinha o guitarrista Chris Dodge, o baixista Steve Papoutsis e o baterista Rory Koff. Desses, só Koff continua. Alguns tiveram passagem efêmera, como Chris Shiflett, que foi para o Foo Fighters. Hoje, eles têm na guitarra Dave Nassie, ex-Suicidal Tendencies. O NUFAN, ao contrário do Bad Religion, não é das bandas mais engajadas do punk. ''''Política é importante num nível pessoal, mas não me sinto confortável dizendo às pessoas como elas devem reagir. Sou um liberal, no fim das contas'''', diz Tony.