Bom caminho

A falta de uma bicicleta em casa não é desculpa para ficar sem pedalar. Há bicicletários em 14 estações do Metrô onde é possível alugar bikes por preços ótimos - a primeira hora é grátis e as seguintes custam R$ 2 cada. E o melhor: alguns desses pontos são próximos a parques, o que permite esticar o percurso. Como você pode não estar acostumado a enfrentar as ruas da cidade no comando de um guidão, pedimos a Ismael Caetano, presidente do Instituto Parada Vital, responsável pelo projeto, sugestões de trajeto. Ele traçou dois percursos (ilustrados nos mapas acima e ao lado): um que vai da estação Vila Mariana ao Parque do Ibirapuera e outro que liga o metrô Vila Madalena ao Villa-Lobos. Na hora de definir as rotas, Caetano levou em conta trajetos que fugissem do trânsito intenso e não tivessem muitos obstáculos - para não desanimá-lo já na primeira tentativa. Vencidos estes roteiros, você já pode começar a fazer os seus. Caetano avisa, porém, que é preciso tomar certos cuidados antes de sair às ruas. Usar capacete é fundamental. Não andar na contramão também, pois fica mais difícil para o motorista enxergá-lo. Sinalize as conversões - na falta de seta, use os braços. E entenda que a preferência é sempre do pedestre. Seja um ciclista educado e espere eles cruzarem a faixa. Estações com bicicletário: Anhangabaú, Barra Funda, Brás, Carrão, Corinthians-Itaquera, Guilhermina-Esperança, Liberdade, Mal. Deodoro, Paraíso, V. Madalena, V. Mariana, Santana, Santa Cecília, Sé. 6h/22h (Paraíso, 6h/20h; sáb. e dom., 6h/22h). Instituto Parada Vital. R. Barra Funda, 827, sala 1, Barra Funda, 3485-9121. 9h/17h (fecha sáb. e dom.). Como funciona o aluguel Para quem tem cartão de crédito: é preciso ter um limite disponível de R$ 350 e levar RG e CPF. São cobrados R$ 50 por cada bicicleta (devolvidos assim que você entregar a bike). Para quem não tem cartão: leve à sede do Parada Vital seu CPF, RG e R$ 50 para a carteirinha. Metade deste valor é convertido em créditos a serem usados após a 1ª hora do aluguel.