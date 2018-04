Bolsas da Fundação Iberê Camargo A Fundação Iberê Camargo mantém abertas até sexta-feira as inscrições para a sua bolsa de artes visuais. Nesta edição, os destinos são Blanton Museum of Art/The University of Texas at Austin (EUA) e a Residencia Internacional de Artistas en Argentina. O anúncio dos dois candidatos selecionados será feito em 7 de agosto. Inscrições pelo site www.iberecamargo.org.br. Artistas brasileiros ou estrangeiros com residência comprovada no Brasil há pelo menos cinco anos podem concorrer à bolsa. Um terceiro artista será selecionado a participar do Programa Artista Convidado do Ateliê de Gravura, na sede da fundação, em Porto Alegre.