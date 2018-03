Bolsa para criação literária oferece R$ 5 mil Estão abertas até 5 de maio as inscrições para a quarta edição do Prêmio Off Flip de Literatura. O projeto prevê uma bolsa de criação literária de R$ 5 mil patrocinada pela Fliporto, a Festa Literária Internacional de Porto de Galinhas, para o primeiro colocado de cada gênero (conto e poesia). Os dois vencedores terão despesas custeadas para assistirem à programação da Fliporto, em novembro. A premiação será durante a Off Flip, entre 1 e 5 de julho durante a Festa Literária Internacional de Paraty. No dia da premiação, será lançada a coletânea com vencedores de 2008. O regulamento pode ser lido no site www.premio-offflip.net