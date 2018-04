Bolsa Funarte rende livro de jovem gaúcha Gaúcha de Porto Alegre, Carol Bensimon recebeu a Bolsa Funarte de Estímulo à Criação Literária e o resultado é o livro Sinuca Embaixo D?Água (144 págs., R$ 36,50), editado pela Companhia das Letras, que será lançado hoje, às 19 horas, na Livraria Saraiva de Higienópolis (Av. Higienópolis, 618, loja 315, telefone 3662-3060). A perda, e mais ainda a ausência após a partida, é tema central dessa criação na qual sete personagens narram um momento de luto. O ponto de partida é a morte da jovem Antônia num acidente de automóvel. Quase todas as histórias se passam no bar do Polaco, cujos fundos abriga um salão de sinuca.