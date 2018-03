Bolívia entra em foco

A vizinhança latina, quase sempre preterida nos cenários internacionais almejados pelas novelas da Globo, estará representada pela Bolívia, na região do Lago Titicaca, em Pelo Avesso, próxima novela das 6. O embarque será entre os dias 24 e 27 deste mês, quando começam as gravações do folhetim, previsto para estrear em 7 de setembro. Outro item sempre ignorado em novela e que marca território na trama é a menção à própria TV (já reparou que não há quem veja menos TV no Brasil do que personagem de telenovela?) Pois isso não vale para o papel de Camila Pitanga: mãe de quatro filhos, ela é noveleira a ponto de batizar seus quatro filhos como Tarcísio, Glória, Francisco e Regina. De Duca Rachid e Thelma Guedes, Pelo Avesso tem supervisão de João Emanuel Carneiro e direção de núcleo de Ricardo Waddington. Marcos Palmeira encabeça o elenco, como o sujeito que nasceu pobre, foi humilhado, jurou vingança e, bingo, ficou rico-muito-rico. Tem ainda Paola Oliveira, a vilã, Carmo Dalla Vechia, Marcello Novaes, Heloísa Perissé, Pedro Paulo Rangel, Daniel Boaventura, Ailton Graça, Paulo Goulart, Luiz Gustavo, Rosi Campos e Nívea Stelman.