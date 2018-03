Bolinha agora é do Clube da Luluzinha

Esqueça aquela história partidária entre clubes da Luluzinha e do Bolinha. Dez anos se passaram, Luluzinha (ao lado) ficou esbelta e ainda mais inteligente, Bolinha é um cara charmoso, que trocou o violino pela guitarra, e o que era rixa na infância tem grande chance de se transformar em uma paixonite avassaladora. Já estão nas bancas e livrarias as aventuras enfrentadas no cotidiano dos personagens, agora adolescentes, que encantaram pelo menos três gerações de família brasileira. Com o sucesso alcançado pelos quadrinhos da Turma da Mônica jovem, lançados há menos de um ano, e das séries e filmes voltados a essa faixa etária, como Crepúsculo, a Ediouro decidiu também investir nesse nicho. "Fizemos um primeiro contato com a editora London House, que detém os direitos da Luluzinha, em janeiro. Eles adoraram a ideia e somente pediram que não fosse alterada a essência dos personagens, que a Luluzinha continuasse tendo um bom caráter", conta o editor-chefe Daniel Stycer. Cerca de R$ 1 milhão foi investido na produção da nova HQ, cujo formato também será em mangá e a circulação, a princípio, apenas no Brasil. No primeiro número, Luluzinha e Glorinha vão ao show da Pitty, que concede uma entrevista exclusiva para a garota de cabelos cacheados, agora mais longos. A menina de 16 anos, que contou com a assessoria de Gloria Kalil na revolução de seu guarda-roupas, acaba de publicar o bate-papo em seu blog: www.luluteen.com.br.