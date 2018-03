Boetticher e a glória de outro covarde Grande diretor de westerns, Budd Boetticher deve sua fama principalmente aos filmes que fez com Randolph Scott, mas vale assistir a Sangue por Sangue, às 20h25 no Telecine Cult. O filme com Audie Murphy já traz a essência de Boetticher. Murphy faz um pistoleiro que abandona o forte de Álamo antes do cerco final e depois passa o tempo tentando provar que não é um covarde. Três anos antes - The Man from Alamo é de 1953 -, outro grande, John Huston, dirigira o ator em A Glória de Um Covarde, convencido de que só um herói de guerra, como Murphy, poderia entender as vacilações de um homem que tem medo. Boetticher segue vertente parecida. Julie Adams é a ?mocinha?. Bom, programa.