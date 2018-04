Boemia, aqui me tens de regresso, desta vez no céu

Poucos conhecem a porção dramaturgo do compositor Catullo da Paixão Cearense. Já Luar do Sertão, sua canção mais célebre, está no imaginário de muitos brasileiros. Pois José Mayer, apaixonado pela única peça do artista maranhense, Um Boêmio no Céu, de 1945, e nunca encenada, resolveu mostrar todo seu gênio, unindo texto e música. O resultado está no Teatro Villa-Lobos, no Rio. Mayer, o boêmio da história, é um trovador que chega ao céu e se mete numa conversa com São Pedro e Santo Onofre, observada por um anjo. O ator o conheceu por intermédio da mulher, a atriz Vera Fajardo, que o encontrou num sebo, dez anos atrás. Ele se pôs a lê-lo e se rendeu: ''''Esse texto representa o melhor da literatura brasileira. Estou orgulhoso de tê-lo garimpado.'''' O ator se envolveu em cada etapa do projeto. Recusou um dos principais papéis da novela Duas Caras, de Aguinaldo Silva, que virá depois de Paraíso Tropical, para se dedicar a ele. Tirou do bolso 60% dos custos (não revela quanto); os outros 40% penou, mas obteve com a Eletrobrás. Chamou o diretor Amir Haddad para dirigir. Fez um inventário do cancioneiro de Catullo, até chegar a 30 músicas essenciais e 8 foram incluídas na peça, entre elas, claro, Luar do Sertão. Antônio Pedro Borges (São Pedro), Aramis Trindade (Santo Onofre) e Katia Brito (anjo) foram convocados para contracenar com ele. Hélio Eichbauer criou o cenário inspirado nas festas populares do Nordeste, e o músico José Maria Braga fez as canções para a montagem. No palco, um violonista, um cavaquinista e um clarinetista acompanham os atores-cantores. A empolgação contagiou Haddad de pronto. ''''Acreditei no Zé. Ele contou um pedacinho de uma música e pronto'''', diz. Para o diretor, Catullo discute no texto, com lirismo, questões como o valor e o lugar da felicidade, a vida e a morte. José Mayer já planeja levar a peça a todo o País - os próximos pousos são São Paulo e o Distrito Federal. ''''Quero comemorar meus 40 anos de carreira, em 2008, com o boêmio.''''