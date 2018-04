Boca Livre original, 15 anos depois Zé Renato (voz e violão), Lourenço Baeta (voz, flauta e percussão), David Tygel (voz e viola) e Maurício Maestro (voz, contrabaixo e responsável pela maior parte dos arranjos) voltam a se encontrar como Boca Livre, 15 anos depois da última reunião de sua formação original. O quarteto carioca se apresenta neste fim de semana no Teatro Fecap, para marcar o lançamento do álbum Boca Livre e ao Vivo, uma co-produção do selo MP,B, da gravadora Universal e do Canal Brasil. A versão em DVD sai em agosto e traz alguns clássicos do repertório do grupo - como Quem Tem a Viola, Toada, Diana, Feito Mistério e a tropicalista Panis et Circensis - além de canções recentes do uruguaio Jorge Drexler (Al Otro Lado del Río) e Lula Queiroga (Eu no Futuro). O Teatro Fecap fica na Av. Liberdade, 532, tel. 3272-2277. Os shows começam hoje e amanhã às 21 horas e domingo às 19 horas, com ingressos a R$ 20 e R$ 10.