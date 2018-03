Bob Dylan disfarça-se de mulher O lendário músico americano Bob Dylan passeou de bicicleta disfarçado de mulher em Punta del Este, onde encerrou na noite de quinta-feira a sua turnê latino-americana Never Ending Tour. ''Ele aproveitou o clima bom e a tranqüilidade do balneário e saiu para dar um passeio de bicicleta. Foi disfarçado de mulher para evitar a perseguição de fanáticos e da imprensa'', disse a gerência de relações públicas do Hotel Conrad. Dylan mostrou similar engenhosidade no início da turnê, quando praticou boxe em um ginásio na Cidade do México sem ninguém o reconhecer. Após o passeio de bicicleta em Punta, o músico pediu alimentos orgânicos.