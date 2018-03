''Blues em todos os nossos discos''

Qual o segredo de manter o entusiasmo na estrada tanto tempo? É fácil: tenho o melhor trabalho do mundo, ando pelo planeta fazendo o que gosto, que é fazer os caras felizes. E as garotas também (risos). Qual é o segredo da banda de manter-se no topo, em sua opinião? Acho que é a união entre os caras do grupo. Muitas bandas não conseguem, racham durante o percurso. Nós gostamos uns dos outros, fazemos tudo com tranquilidade. Motörizer é um disco com um forte gosto de blues. Você concorda? Todos os nossos discos têm um gosto forte de blues. É rock?n?roll, o blues é parte da base de tudo isso. Gosto de alguns bluesmen, como Elmore James e Jimmy Reed. E das novas bandas de metal, tem alguma que você gosta? Evanescence. Gosto das harmonias, das canções. Não gosto tanto dos riffs. É uma música bem esperta.