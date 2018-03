Biografia em que se juntam obsessões e compreensão My Judy Garland Live - A Memoir mistura elementos de duas vidas, a da atriz norte-americana e a de Susie Boyt, a autora deste livro. Estrela de filmes musicais de Hollywood, Judy Garland (1922-1969) é admirada por Susie desde que a escritora tinha 3 anos. Colunista do Financial Times, ela mergulhou em fatos da biografia da artista para compreender a si mesma. Segundo a crítica, em vez de a subjetividade à solta borrar o entendimento sobre a atriz, ela ilumina a lenda hollywoodiana que vivenciou o lado atormentado do sucesso. Segundo o jornal britânico Observer, este livro "é um forte experimento que desvenda os limites da obsessão pela fama e ajuda a descobrir o que significa ser humano".