Billy Elliot é premiado com 10 troféus Tony Billy Elliot, o grande musical britânico sobre o filho de um mineiro que sonha em se tornar um bailarino, ganhou dez prêmios Tony no domingo, na Broadway. Entre os troféus, incluem-se os de melhor diretor, libreto, coreografia, musical e ator, dividido com os três adolescentes que se revezam no papel de protagonista. O trio - David Alvarez, Trent Kowalik e Kiril Kulish - agradeceu timidamente as equipes de produção e técnica, além de seus pais e irmãos. Ao final do discurso, Kulish proclamou, de cima do palco do Radio City Music Hall, em Nova York: "Queremos dizer a todos os garotos que queiram dançar: Nunca desistam!"