Bígamo real inspira nova trama das 9 Aguinaldo Silva continua buscando inspiração no noticiário real para as suas novelas. Na próxima, Duas Caras, será a vez de Renata Sorrah e Suzana Vieira dividirem o mesmo homem sem que uma saiba da existência da outra. A farsa do bígamo cai quando ele morre vítima de uma bala perdida. O caso aconteceu de fato no Rio, há cinco anos, e o autor guardou a notícia entre os seus recortes. Vale lembrar que em Senhora do Destino o caso do menino Pedrinho, que foi roubado de sua mãe biológica, inspirou o drama de Lindalva (Carolina Dieckmann).