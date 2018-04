Bienal do Mercosul prioriza o processo de criação artística

A Bienal do Mercosul deste ano vai priorizar o processo de criação, na intenção do emissor e na percepção do receptor. A programação vai além da exibição das peças visuais e das instalações e intervenções e abre-se também à poesia e às peças sonoras. Cerca de 100 dos 200 artistas participantes produzirão áudios que chegarão ao público pelo site da Bienal e pela Rádio FM Cultura, de Porto Alegre. A estrutura do evento, com o título de Grito e Escuta, foi apresentada ontem pela curadora-geral, a argentina Victoria Noorthoorn, pelo curador-adjunto, o brasileiro Arthur Lescher, e pela curadora pedagógica, a argentina Marina De Caro. Em sua sétima edição, a Bienal ocupa salas do Santander Cultural, do Museu de Arte do Rio Grande do Sul e os armazéns do Cais do Porto, todos no centro de Porto Alegre, de 16 de outubro a 29 de novembro. O orçamento para este ano chega a R$ 7,5 milhões, a serem cobertos por patrocinadores privados e empresas estatais. Os cerca de cem artistas que apresentarão obras visuais estarão distribuídos em sete exposições, como Biografias Coletivas, em que investigarão as possibilidades da arte; Ficções do Invisível colocarão em cena sua própria relação com o processo artístico. Em Absurdo abordarão a instabilidade. Em Texto Público não se limitarão à exibição de peças num dos armazéns do Cais do Porto, mas também ocuparão espaços públicos da cidade. Em A Árvore Magnética farão transformações nas próprias obras ao longo da Bienal, revelando ao público o processo de desenvolvimento de cada uma delas. Em Projetáveis apresentarão obras que possam circular na internet. Além de brasileiros, argentinos, chilenos, colombianos, mexicanos e uruguaios, a Bienal traz normas de artistas de países como EUA, França, Suíça, Bélgica, Espanha, Venezuela, Itália, China, Inglaterra, Alemanha, Canadá e Peru. Entre eles, o músico norte-americano John Cage, o belga James Ensor, a italiana Anna Maria Maiolino, o suíço Daniele Buetti, o peruano José Carlos Martinat, o argentino Sérgio De Loof e os brasileiros Henrique Oliveira, Décio Pignatari, André Severo, Cildo Meireles, Flávio de Carvalho, Iran do Espírito Santo, Augusto de Campos e Milton Machado.