Bienal do Mercosul fica mais internacional

A 6ª Bienal do Mercosul, que tem como tema A Terceira Margem do Rio, inispirado no conto de Guimarães Rosa, será inaugurada para o público no dia 1º de setembro em Porto Alegre. Pela primeira vez sob curadoria-geral de um estrangeiro, o espanhol Gabriel Pérez-Barreiro, a mostra, como é de costume, ocupará diferentes espaços da capital gaúcha: o Cais do porto, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul e o Santander Cultural. Barreiro, que concedeu entrevista ao Estado por e-mail, é pesquisador de arte sul-americana há mais de 15 anos. Por isso, não se sente ''''um ''''curador pára-quedas'''' que chega para impor suas idéias sem conhecer ou considerar o contexto na qual trabalha'''', como afirma. Para ajudá-lo nessa empreitada, ele convidou um time de curadores-adjuntos, responsável por diferentes mostras dentro do evento, que vai reunir, até 18 de novembro, obras de 67 artistas de 23 países. Por que adotar uma linha condutora literária num evento dedicado às artes plásticas? De que forma a poética de Guimarães Rosa lhe parece útil para nortear uma leitura da arte brasileira e latino-americana? A metáfora de Guimarães Rosa, a terceira margem do rio, vai muito além de uma simples referência literária, no sentido que fala de uma situação muita humana, de uma procura de liberdade e independência. Neste sentido achei muito relevante para falar de qualquer situação cultural ou social. O discurso em torno da terceira margem adotado pela curadoria não estaria alinhado, politicamente, à idéia de terceira via, a um caminho político que nega a direita e a esquerda como forma de minimizar a importância dos embates ideológicos dentro do campo da arte? De alguma maneira sim, no sentido que procura ampliar os termos de debate além de uma simples oposição entre dois lugares intransigentes. A arte é por natureza uma ferramenta de negociação e de abrir novas possibilidades e perspectivas. Nesse sentido, é o contrário das certezas ideológicas, no sentido que começa com uma pergunta, uma dúvida, e não com uma resposta. A terceira via política propõe alguma coisa semelhante no sentido de negociação, só que o campo político sempre vai ser diferente do cultural, já que as propostas são outras. Faltando poucas semanas para a abertura do evento, qual é sua expectativa em relação à 6.ª edição? Foi possível viabilizar seus projetos, sobretudo no que se refere a questões novas, como as residências de artistas, ou ao projeto educativo, colocado como elemento de destaque? Sim, posso dizer, a poucos dias da abertura, que pude trabalhar em condições ótimas, com equipes muitos preparadas, e com uma excelente gestão do projeto. Sinto que tudo o que foi proposto no projeto original está sendo realizado plenamente, até há vários casos, como o educativo, superando minhas expectativas. Por exemplo, o projeto pedagógico da Bienal está em todas as escolas do Rio Grande do Sul, e já foram formados mais de 7 mil professores sobre os exercícios pedagógicos desenvolvidos por Luis Camnitzer para a Bienal. Agora, bem, uma coisa é o projeto e outra, a realização, mas a prova final vai ser a reação das pessoas quando a Bienal finalmente abrir-se no dia 1.º. Só a partir desse momento vamos saber os resultados e se realmente conseguimos aproximar as pessoas ao pensamento dos artistas, que é a nossa proposta central. Quais foram os critérios adotados para a seleção dos artistas contemplados com as exposições monográficas? A mostra de ?yvind Fahlstrõm é uma oportunidade de apresentar ao público a obra de um conterrâneo bastante desconhecido por aqui e que causou espanto quando apareceu na lista da Bienal de Veneza como artista brasileiro. Seu nome e o do uruguaio Francisco Matto contrastam com o de Jorge Macchi, figura bastante presente nas exposições internacionais e também no circuito brasileiro de arte contemporânea. As exposições monográficas são uma continuidade do projeto de artista homenageado que acho uma grande contribuição que a Bienal do Mercosul tem dado à história da arte latino-americana. Em vez de um artista, escolhi três, de três países e gerações diferentes. Um critério foi escolher artistas que nunca tiveram uma exposição monográfica nesses países, para contribuir com a mostra o com o catálogo, para acrescentar material de referência e novas pesquisas. Nesse sentido não teria escolhido um artista já consagrado com vários catálogos para estas mostras. No caso do Matto, é a primeira retrospectiva do artista, do Fahlstrõm, a primeira apresentação no Brasil, e no caso do Macchi, se bem que ele tem uma visibilidade no cenário contemporâneo, mas é geralmente através de exposições de galeria, que tem um público muito reduzido. O trabalho do Macchi nunca foi apresentado de uma maneira geral, para ver o desenvolvimento das idéias. Até foi a exposição mais complicada de organizar, pois os trabalhos dele estão espalhados pelo mundo inteiro e são muito frágeis. Outro critério aplicado na seleção de artistas foi a escolha de artistas que de alguma maneira poderiam ser considerados de ''''terceira margem'''' no sentido de quebrar oposições criadas pela história da arte (Matto: moderna/antiga; Fahlstrõm: pop/política; Macchi: conceitual/emoção). A última Bienal de São Paulo adotou um modelo de curadoria bastante coletivo, com as responsabilidades assumidas de forma compartilhada entre os vários membros da curadoria, o que acabou gerando algumas vezes a impressão de uma exposição confusa. De que forma funciona o diálogo entre o curador-geral e os seus auxiliares, Alejandro Cesarco, Moacir dos Anjos e Ticio Escobar? Um dos critérios centrais desta Bienal é a transparência, tanto na gestão como na curadoria. Para mim, é muito importante poder responder à pergunta de por que tal artista está na exposição, quem o escolheu, e por quê. Na Bienal, os curadores trabalharam com bastante liberdade de critérios, no sentido de não ter de escolher por país, técnica ou tema. Mas cada obra terá a identificação do curador do lado, e um texto do curador sobre essa obra. Não queria fazer uma curadoria coletiva, queria que cada curador fizesse as suas escolhas com a maior liberdade possível e a minha interferência foi mínima nesse sentido. Na exposição Conversas, são os artistas quem fazem a seleção de outros artistas, mas novamente essa estrutura é transparente para o público que visita a Bienal. Com Alejandro Cesarco trabalhamos mais perto, pois Conversas é um projeto que precisa de todo um acompanhamento dos artistas nas suas seleções. No caso de Zona Franca, os co-curadores Moacir dos Anjos, Inês Katzenstein e Luis Perez-Oramas trabalharam de maneira mais independente. Com Ticio montamos o programa de artistas em residência, o que precisa de um acompanhamento do processo e diálogo com os artistas. Ticio foi absolutamente fundamental pelo conhecimento profundo que ele tem da situação cultural/política/social da Tríplice Fronteira. E com Luis Camnitzer o trabalho foi intenso para poder realizar um projeto pedagógico muito diferente e por meio de muitas parcerias. Com apenas nove artistas brasileiros, a 6.ª edição da Bienal contrasta com a mostra anterior, em que a presença brasileira era bastante grande. Há um desejo explícito de internacionalização da mostra, inclusive com a inclusão de artistas de países como os EUA? Isso se reflete em mostras de caráter mais panorâmico como Conversas e Zona Franca? Cada Bienal deve refletir sobre a edição anterior, e nesse sentido vi que a 5ª Bienal foi quase que enciclopédica na organização de arte brasileira. Foi uma magnífica exposição com a mais grande variedade de artistas, desde Siron Franco até Amilcar de Castro, dentro de uma estrutura muito coerente organizada por linguagens visuais. Uma das preocupações da Bienal é o risco de estar repetindo os mesmos artistas e curadores, e nesse sentido, tomei a decisão de minimizar a repetição de artistas de uma edição para outra. Por outro lado, achamos que a estrutura da Bienal precisava de uma reforma no sentido de se internacionalizar, já que o pensamento artístico não se limita às fronteiras políticas dos países. Mas também queria tomar um cuidado nesse assunto para evitar que a Bienal do Mercosul fosse ''''mais uma'''' Bienal globalizada. Por isso, trabalhamos com um conceito de Bienal a partir do Mercosul, que permitisse um diálogo entre o Mercosul e o restante do mundo. Toda a estrutura curatorial - Conversas, Zona Franca e Três Fronteiras - tenta articular essa relação de diálogo.