Bienal do Mercosul anuncia lista com 402 artistas

A Fundação Bienal do Mercosul anunciou nesta quarta-feira, 29, a lista de participantes da 10ª Bienal do Mercosul, marcada para ocorrer entre 8 de outubro e 22 de novembro em Porto Alegre. Foram selecionados 402 artistas de 21 países para as mostras do evento, que tem a curadoria-geral do brasileiro Gaudêncio Fidelis.

A 10.ª Bienal do Mercosul é intitulada Mensagens de Uma Nova América. Segundo seus organizadores, serão apresentadas cerca de 700 obras históricas, como o quadro Tiradentes Esquartejado (1893), de Pedro Américo, e criações contemporâneas. Entre os selecionados estão o muralista mexicano Diego Rivera, o escultor brasileiro Aleijadinho e a pintora Tarsila do Amaral.

"De fato é necessária uma nova estratégia capaz de dar conta das mudanças ocorridas nos últimos anos no contexto das mostras de arte de larga-escala e é importante evitar mergulhar em uma tendência internacional de exposições que se tornaram por demais excêntricas e que mais serviriam para serem realizadas como plataformas experimentais em centros de arte contemporânea destinadas a um público reduzido e para especialistas”, afirma Fidelis no comunicado da Fundação Bienal do Mercosul.

Veja abaixo a lista completa dos artistas da 10ª Bienal do Mercosul:

Abraham Palatnik (Natal-RN, 1928)

Adán Vallecillo (Danlí-Honduras, 1977)

Adriana Minoliti (Buenos Aires-Argentina, 1980)

Adriana Varejão (Rio de Janeiro-RJ, 1964)

Adriano Costa (São Paulo-SP, 1975)

Aixa Vicuña (Arica-Chile, 1939)

Albano Afonso (São Paulo-SP, 1964)

Alberto Baraya (Bogotá-Colômbia, 1968)

Alberto Bitar (Belém-PA, 1970)

Alberto da Veiga Guignard (Nova Friburgo-RJ, 1896 - Belo Horizonte-MG, 1962)

Alberto Greco (Buenos Aires-Argentina, 1931- Barcelona-Espanha, 1965)

Aleijadinho [Antônio Francisco Lisboa] (Ouro Preto-MG,1730 - 1814)

Alejandro Puente (La Plata-Argentina, 1933 – Buenos Aires-Argentina, 2013)

Alexander Apóstol (Barquisimeto-Venezuela, 1969)

Alexandre Vogler (Rio de Janeiro-RJ, 1973)

Alfredo Jaar (Santiago-Chile, 1956)

Alfredo Ramírez (Caracas-Venezuela, 1957)

Alfredo Volpi (Lucca-Itália, 1896 - São Paulo-SP, 1988)

Alicia Barney (Cali-Colômbia, 1952)

Allora & Calzadilla (Filadélfia-EUA, 1974 – Havana-Cuba, 1971)

Almandrade (São Felipe-BA, 1953)

Almir Mavignier (Rio de Janeiro-RJ, 1925)

Álvaro Barrios (Barranquilla-Colômbia, 1945)

Alvaro Seixas (Rio de Janeiro-RJ, 1982)

Amélia Toledo (São Paulo-SP, 1926)

Amilcar de Castro (Paraisópolis-MG, 1920 - Belo Horizonte-MG, 2002)

Ana Flores (Porto Alegre-RS, 1962)

Ana Mendieta (Havana-Cuba, 1948 - Nova York-Estados Unidos, 1985)

Ana Norogrando (Cachoeira do Sul-RS, 1951)

Analivia Cordeiro (São Paulo-SP, 1954)

André Petry (Porto Alegre-RS, 1958)

Andres Bedoya (La Paz-Bolívia, 1979)

Andrés Marroquín Winkelmann (Lima-Peru, 1983)

Andrés Matías Pinilla (Bogotá-Colômbia, 1988)

Andrés Orjuela (Bogotá-Colômbia, 1985)

Angélica Pérez (Califórnia-EUA, 1972 - Ilhas Juan Fernández-Chile, 2010)

Anibal López (Cidade da Guatemala-Guatemala, 1964 - 2014)

Anna Maria Maiolino (Scalea-Itália, 1942)

Anthony Arrobo (Guayaquil-Equador, 1988)

Antonieta Santos Feio (Belém-PA, 1897 - Santos-SP, 1980)

Antonio Berni (Rosário-Argentina, 1905 - Buenos Aires-Argentina, 1981)

Antonio Caro (Bogotá-Colômbia, 1950)

Antonio Dias (Campina Grande-PB, 1944)

Antonio Manuel (Avelãs de Caminho-Portugal 1947)

Arthur Bispo do Rosário (Japaratuba-SE, 1911 - Rio de Janeiro-RJ, 1989)

Ascânio MMM (Fão-Portugal, 1941)

Augusto de Campos (São Paulo-SP, 1931)

Avatar Moraes (Bagé-RS, 1933 - Rio de Janeiro-RJ, 2011)

Ayrson Heráclito (Macaúbas-BA, 1968)

Barrão (Rio de Janeiro-RJ, 1959)

Beatriz Daza (Pamplona-Colômbia, 1927 - Cali, Colômbia, 1968)

Beatriz Dagnese (Nova Bassano-RS, 1954)

Beatriz Milhazes (Rio de Janeiro-RJ, 1960)

Benjazmin Ocampos (Fuerte Olimpo-Paraguai, 1964)

Benvenuto Chavajay (San Pedro La Laguna Atitlán, Sololá-Guatemala, 1980)

Berenice Gorini (Nova Veneza-SC, 1941)

Bernardo Salcedo (Bogotá-Colômbia, 1939 - 2007)

Beto Shwafaty (São Paulo-SP, 1977)

Bettina Brizuela (Asunción-Paraguai, 1969)

Blanca González (Cidade do México-México, 1981)

Brígida Baltar (Rio de Janeiro-RS, 1959)

Britto Velho (Porto Alegre-RS, 1946)

Burle Marx (São Paulo-SP, 1909 - Rio de Janeiro-RJ, 1994)

Camila Ramirez (Antofagasta-Chile, 1988)

Camila Sposati (São Paulo-SP, 1972)

Camilo Yañez (Santiago-Chile, 1974)

Carlo Spatuzza (Asunción-Paraguai, 1966)

Carlos Asp (Porto Alegre-RS, 1949)

Carlos Castro Arias (Bogotá, Colômbia, 1976)

Carlos Cruz-Diez (Caracas-Venezuela, 1923)

Carlos Fajardo (São Paulo-SP, 1941)

Carlos Ginzburg (La Plata, Argentina, 1946)

Carlos Leppe (Santiago-Chile, 1952)

Carlos Ortuzar (Santiago-Chile, 1935-1985)

Carlos Rojas (Facatativá-Colômbia, 1933 - Bogotá-Colômbia, 1997)

Carlos Zerpa (Valência-Venezuela, 1950)

Carmelo Arden Quin (Rivera-Urugua, 1913-2010)

Carmen Piemonte (Venetto-Itália, 1930)

Christian Bendayán (Iquitos-Peru, 1973)

Cícero Dias (Escada-PE,1907 - Paris-França, 2003)

Cildo Meireles (Rio de Janeiro-RJ, 1948)

Claudio Girola (Santa Fe-Argentina, 1923 - Viña del Mar-Chile, 1994)

Claudio Perna (Milão-Itália, 1938 - Holguín-Cuba, 1997)

Claudio Roman (Santiago-Chile, 1944)

Claudio Tozzi (São Paulo-SP 1944)

Conlon & Harker (Atlanta-EUA, 1966 – Quito, Equador, 1975)

Cristina Piffer (Buenos Aires-Argentina, 1953)

Cristina Schiavi (Buenos Aires-Argentina, 1954)

Dámaso Ogaz [Victor Manuel Sánchez Ogaz] (Santiago-Chile, 1928 – CaracasVenezuela, 1992)

Daniel Lezama (Cidade do México-México, 1968)

Daniel Mallorquín (Asunción-Paraguai, 1984)

Daniel Monroy Cuevas (Guadalajara, Jalisco-México,1980)

Daniela Seixas (Rio de Janeiro, 1985)

Darío Escobar (Cidade de Guatemala-Guatemala, 1971)

Décio Noviello (São Gonçalo do Sapucaí-MG, 1929)

Diana Fonseca (Havana-Cuba, 1978)

Didonet Thomaz (Bento Gonçalves-RS, 1950)

Diego Masi (Montevideo-Uruguai, 1965)

Diego Rivera (Guanajuato-México,1886 - Cidade do México-México, 1957)

Ding Musa (São Paulo-SP, 1979) · Dirnei Prates (Porto Alegre-RS, 1965)

Diyi Laañ (Buenos Aires-Argentina, 1927 - 2007)

Dora Ramírez (Medellín-Colômbia, 1923)

Dudi Maia Rosa (São Paulo-SP, 1946)

Edgardo Antonio Vigo (La Plata-Argentina, 1928 - 1997)

Eduard Moreno (Bogotá-Colômbia, 1975)

Eduardo Costa (Buenos Aires-Argentina, 1940)

Eduardo Haesbaert (Faxinal do Soturno-RS, 1968)

Eduardo Terrazas (Guadalajara-México, 1936)

Elsa Bolivar (Santiago-Chile, 1930)

Elsa Gramcko (Puerto Cabello-Venezuela, 1925 - Caracas-Venezuela, 1994)

Emilia Azcárate (Caracas-Venezuela, 1964)

Emilia Sandoval (Chihuahua-México, 1975)

Ernesto Neto (Rio de Janeiro-RJ, 1964)

Esteban Piedra León (San José-Costa Rica, 1978)

Estevão da Silva (Rio de Janeiro-RJ, 1844 -1891)

Estrada (Buenos Aires-Argentina, 1942)

Eugenio Dittborn (Santiago-Chile, 1943)

Eugenio Espinoza (Guárico-Venezuela, 1950)

Federico Herrero (San José-Costa Rica, 1978)

Feliciano Centurión (San Ignacio-Paraguai, 1962 - Buenos Aires-Argentina, 1996)

Felipe Cohen (São Paulo-SP, 1976)

Felipe Ehrenberg (Cidade do México-México, 1943)

Felipe Rivas (Valdivia-Chile, 1982)

Feliza Bursztyn (Bogotá-Colômbia, 1933 - Paris-França, 1982)

Fernando “Coco” Bedoya (Amazonas-Peru, 1952)

Fernando Bryce (Lima-Peru, 1965)

Fernando Corona (Santander, Espanha, 1895 – Porto Alegre-RS, 1979)

Fernando Lindote (Santana do Livramento-RS, 1960)

Fernando Prats (Santiago-Chile, 1967)

Ferreira Gullar (São Luís-MA, 1930)

Flávio Cerqueira (São Paulo-SP, 1983)

Flávio de Carvalho (Amparo da Barra Mansa-RJ, 1899 - Valinhos-SP, 1973)

Flávio Morsch (Porto Alegre-RS, 1963)

Francisco Goitia (Fresnillo-México, 1882 - Cidade do México-México, 1960)

Francisco Salazar (Quiriquire-Venezuela, 1937)

Francisco Ugarte (Guadalajara-México, 1973)

Frantz (Rio Pardo-RS, 1963)

Franz Weissmann (Knittefeld-Áustria, 1911 - Rio de janeiro-RJ, 2005)

Frederico Arnaud (Salto-Uruguai,1970)

Fredi Casco (Asunción-Paraguai, 1967)

Fritzia Irízar (Culiacán-México, 1977)

Gabriel de la Mora (Colima-México, 1968)

Gabriel Fernández Ledezma (Aguascalientes, 1900 - Cidade do México, 1983)

Galeno (Parnaíba-PI, 1957)

Gastón Ugalde (La Paz-Bolívia, 1944)

Gê Orthof (Petrópolis-RJ, 1959)

Gego [Gertrud Goldschmidt] (Hamburgo-Alemanha, 1912 - Caracas-Venezuela, 1994)

Geórgia Kyriakakis (Ilhéus-BA, 1961)

Geraldo de Barros (Chavantes-SP, 1923 - São Paulo-SP, 1998)

Gerd Leufert [Gerhard Leufert] (Memel-Alemanha, 1914 - Caracas-Venezuela, 1998).

Germaine Derbecq (Paris-França, 1899 - Buenos Aires-Argentina, 1973)

Giancarlo Scaglia (Lima-Peru,1981)

Gilda Vogt (Rio de Janeiro-RJ, 1953)

Gilvan Samico (Recife-PE, 1928 - 2013)

Gracia Barrios (Santiago-Chile, 1927)

Gustavo Poblete (Curicó-Chile, 1915 - 2005)

Gustavo Tabares (Montevidéu-Uruguai, 1968)

Héctor Fuenmayor (Caracas-Venezuela, 1949)

Hélio Oiticica (Rio de Janeiro-RJ, 1937 - 1980)

Heloisa Schneiders da Silva (Porto Alegre-RS, 1955 - 2005)

Herlyng Ferla (Cali-Colômbia, 1984)

Horacio Zabala (Buenos Aires-Argentina, 1943)

Huanchaco (Trujillo-La Libertad - Peru, 1978)

Hudinilson Jr. (São Paulo-SP, 1957 - 2013)

Iberê Camargo (Restinga Sêca-RS, 1914 - Porto Alegre-RS, 1994)

Ilsa Monteiro (Porto Alegre-RS, 1925)

Iole de Freitas (Belo Horizonte-MG, 1945)

Ione Saldanha (Alegrete-RS, 1919 - Rio de Janeiro-RJ, 2001)

Irvin Morazan (San Salvador-El Salvador, 1972)

Isidora Correa (Santiago-Chile, 1977)

Ismael Monticelli (Porto Alegre, RS, 1987)

Iván Candeo (Caracas-Venezuela, 1983)

Iván Navarro (Santiago-Chile, 1972)

Ivan Serpa (Rio de Janeiro-RJ, 1923 - 1973)

Jac Leirner (São Paulo-SP, 1961)

Jaildo Marinho (Santa Maria da Boa Vista-PE, 1970)

James Smith Rodriguez (Mejillones-Chile 1924)

Javier Castro (Havana-Cuba, 1984)

Javier León (Caracas-Venezuela, 1970)

Jesús Rafael Soto (Ciudad Bolívar-Venezuela, 1923 - Paris-França, 2005)

Jhafis Quintero (La Chorrera-Panamá, 1973)

João Castilho (Belo Horizonte-MG, 1978)

João Fahrion (Porto Alegre-RS, 1898 - 1970)

João Modé (Resende-RJ, 1961)

João Osório Brzezinski (Castro-PR, 1941)

Joaquim do Rego Monteiro (Recife-PE,1903 - Paris-França,1934)

Joaquín Rodríguez del Paso (Puebla-México, 1961)

Joaquín Torres García (Montevidéu-Uruguai, 1874 - 1949)

John Mario Ortiz (Medellín-Colômbia, 1973)

Jonas Arrabal (Cabo Frio-RJ, 1984)

Jonathan Torres (San Juan-Porto Rico, 1983)

Jorge Gumier Maier (Buenos Aires-Argentina, 1953)

Jorge Pedro Nuñez (Caracas-Venezuela, 1976)

Jorge Piqueras (Lima-Peru, 1925)

José Alejandro Restrepo (Bogotá- Colômbia, 1959)

José Balmes (Barcelona-Espanha, 1927)

José Carlos Martinat (Lima-Peru, 1974)]

José Castrellón (Ciudad de Panamá, 1980)

José Clemente Orozco (Ciudad Guzmán-México, 1883 - Cidade do México-México, 1949)

Jose Dávila (Guadalajara-México, 1974)

José Guadalupe Posada (Aguascalientes-México, 1852 - Cidade do México, 1913)

José Hidalgo-Anastacio (Guayaquil-Equador, 1986)

José Luis Falconi (Lima-Peru, 1975)

José Luis Landet (Buenos Aires-Argentina, 1977)

José Maria Jara (Veracruz-México, 1866 - Micoacán-México, 1939)

José Miguel Figueroa (Bogotá-Colômbia, ? -1874)

José Resende (São Paulo-SP, 1945)

Juan Burgos (Durazno-Uruguai, 1963)

Juan Camilo Uribe (Medelin-Colômbia, 1945 - 2005).

Juan Carlos Romero (Avellaneda-Argentina, 1931)

Juan Dávila (Santiago-Chile, 1946)

Juan Downey (Santiago-Chile, 1940 - Nova Iorque-EUA, 1993)

Juan Fernando Herrán (Bogotá-Colômbia, 1963)

Juan Manuel Echavarria (Medellín-Colômbia, 1947)

Juan O'Gorman (Coyoacán-México, 1905 - Cidade do México-México, 1982)

Juan Pablo Romero (Bogotá-Colômbia, 1992)

Juan Pablo Renzi (Casilda-Argentina, 1940 - Buenos Aires-Argentina, 1992)

Judith Lauand (Pontal-SP, 1922)

Julio Plaza (Madri-Espanha, 1938 - São Paulo-SP, 2003)

Julio Suarez (San Juan-Porto Rico, 1947)

Juraci Dórea (Feira de Santana-BA, 1944)

Karin Lambrecht (Porto Alegre-RS, 1957)

Kimani Beckford (St. Catherine- Jamaica, 1988)

Kukuli Velarde (Cusco-Peru, 1962)

Kurt Herdan (Áustria,1923)

Laura Lima (Governador Valadares-MG, 1971)

Laura Mandelik (Buenos Aires-Argentina, 1977)

Laura Miranda (Curitiba-PR, 1958) · Laura Vinci (São Paulo-SP, 1962)

León Ferrari (Buenos Aires-Argentina, 1920 - 2013) ·

Leonardo Finotti (Uberlândia-MG, 1977)

Leonardo Ramos (Bogotá-Colômbia, 1980)

Leonilson (Fortaleza-Ceará, 1957 - São Paulo-SP, 1993)

Leopoldo Plentz (Porto Alegre-RS, 1952)

Leticia Parente (Salvador-BA, 1930 - Rio de Janeiro-RJ, 1991)

Lidy Prati (Resistencia-Argentina, 1921 - Buenos Aires-Argentina, 2008)

Liliana Angulo (Bogotá-Colômbia, 1974)

Liliana Maresca (Avellaneda-Argentina, 1951- Buenos Aires-Argentina, 1994)

LIUBA (Boyadjieva, Sofia, Bulgária, 1923 - São Paulo-SP, 2005)

Lothar Charoux (Viena-Áustria, 1912 - São Paulo-SP, 1987)

Lucas Di Pascuale (Córdoba-Argentina, 1968)

Lucas Simões (Catanduva–SP, 1980)

Lucio Fontana (Rosário-Argentina, 1899 - Varese-Itália, 1968)

Luis Camnitzer (Lübeck- Alemanha, 1937)

Luis Diharce (Iquique-Chile, 1926

Luis Ernesto Arocha (Barranquilla-Colômbia, 1932)

Luis Molina-Pantin (Genebra-Suíça, 1969)

Luis Roldán (Cali-Colômbia, 1955)

Luís Sacilotto (Santo André-SP, 1924 - São Bernardo do Campo-SP, 2003)

Luis Tomasello (La Plata-Argentina, 1915 - 2014)

Luis Vargas Rosas (Osorno-Chile, 1897 - Santiago-Chile, 1977)

Luiz Paulo Baravelli (São Paulo-SP, 1942)

Luiz Zerbini (São Paulo-SP, 1959)

Luvier Casali (Asunción-Paraguai, 1982)

Lygia Clark (Belo Horizonte-MG, 1920 - Rio de Janeiro-RJ, 1988)

Lygia Pape (Nova Friburgo-RJ, 1927 - Rio de Janeiro-RJ, 2004)

Macaparana (Macaparana-PE, 1952)

Magdalena Jitrik (Buenos Aires-Argentina, 1966)

Manfredo de Souzanetto (Jacinto-MG, 1947)

Manuel de La Cruz González (San José-Costa Rica, 1909 - 1986)

Manuel Hernández (Bogotá-Colômbia, 1928)

Marçal Athayde (Pedreiras-MA, 1963)

Marcela Sinclair (Buenos Aires-Argentina, 1972)

Marcelo Armani (Carlos Barbosa-RS, 1978)

Marcelo Medina (Asunción-Paraguai, 1979)

Marcelo Pombo (Buenos Aires-Argentina, 1959)

Marcelo Silveira (Gravatá-PE, 1962)

Márcia X (Rio de Janeiro-RJ, 1959 - 2005)

Márcio Sampaio (Santa Maria de Itabira-MG ,1941)

Marcius Galan (Indianápolis-Estados Unidos, 1972)

Marcos Benítez (Asunción-Paraguai, 1973)

Marepe (Santo Antônio de Jesus-Bahia, 1970)

Margarita Azurdia – [Margoth Fanjul] (Antigua-Guatemala, 1931 - 1998)

María Freire (Montevidéu-Uruguai, 1917)

Maria Izquierdo (Jalisco-México, 1902 - Cidade de México-México, 1955)

Maria Martins (Campanha-MG, 1894 - Rio de Janeiro-RJ, 1973)

Mario Carreño (La Habana-Cuba, 1913 - Santiago-Chile, 1999)

Mario Carvajal (Valdivia-Chile, 1919 - 1988)

Mário Cravo Jr. (Salvador-BA, 1923)

Mário Röhnelt (Pelotas-RS, 1950)

Maris Bustamante (Cidade do México-México, 1949)

Marisol Malatesta (Lima-Peru, 1976)

Martha Peluffo (Buenos Aires-Argentina, 1931 - 1979)

Matilde Pérez (Santiago-Chile, 1916 - 2014)

Mauricio Bentes (Rio de Janeiro-RJ, 1958 - 2003)

Mauricio Kabistan (Manágua-Nicarágua, 1980)

Melissa Barbery (Belém-PA, 1977)

Melissa Guevara (San Salvador-El Salvador, 1984)

Mercedes Pardo (Caracas-Venezuela, 1921-2005)

Mestre Piranga (Piranga-MG, Século XVIII)

Miguel Ángel Rojas (Bogotá-Colômbia, 1946)

Miguel Rio Branco (Las Palmas de Gran Canaria, Ilhas Canárias-Espanha, 1946)

Miguel Rodríguez Sepúlveda (Tamaulipas-México, 1971)

Milner Cajahuaringa (Huarochirí-Peru, 1932)

Milton Dacosta (Niterói-RJ, 1915 - Rio de Janeiro-RJ, 1988)

Milton Kurtz (Santa Maria-RS, 1951 - Porto Alegre-RS, 1996)

Milton Machado (Rio de Janeiro-RJ, 1947)

Mira Schendel (Zurique-Suíça, 1919 - São Paulo-SP, 1988)

Mirtha Dermisache (Buenos Aires-Argentina, 1940 - 2012)

Moises Barrios (Cidade da Guatemala-Guatemala, 1946)

Mónica Restrepo (Bogotá-Colômbia, 1982)

Montez Magno (Timbaúba-PE, 1934)

Nadín Ospina (Bogotá-Colômbia, 1960)

Naiana Magalhães (Fortaleza-CE, 1986)

Naomi Rincón Gallardo (Carolina do Norte-Estados Unidos, 1979)

Naufus Ramirez-Figueroa (Cidade de Guatemala-Guatemala, 1978)

Nazareth Pacheco (São Paulo-SP, 1961)

Nedo [Nedo Mion Ferrario] (Milão-Itália, 1926 - Caracas-Venezuela, 2001)

Nelson Leirner (São Paulo-SP, 1932)

Nicolás Gómez Echeverri (Bogotá, Colômbia, 1984) ·

Niura Bellavinha (Belo Horizonte-MG, 1962)

Norton Maza (Lautaro-Chile, 1971)

Nuno Ramos (São Paulo-SP, 1960)

Omar Rayo (Roldanillo-Colômbia, 1928 - Palmira-Colômbia, 2010)

Oscar Bony (Misiones-Argentina, 1941 - Buenos Aires-Argentina, 2002)

Oscar Figueroa (San José-Costa Rica, 1986)

Oscar Muñoz (Popayán-Colômbia, 1951)

Oscar Santillan (Milagro-Equador, 1980)

Osvaldo Salerno (Asunción-Paraguai, 1952)

Oswaldo Goeldi (Rio de Janeiro-RJ, 1895 - 1961)

Oswaldo Maciá (Cartagena-Colômbia, 1960)

Oswaldo Terreros (Guayaquil-Equador, 1983)

Pablo Lobato (Bom Despacho-MG, 1976)

Paola Monzillo (Montevidéu-Uruguai, 1986)

Patricia Wich (Asunción-Paraguai, 1978)

Paul Ramirez Jonas (Los Angeles-Estados Unidos, 1965)

Paulo Bruscky (Recife-PE, 1949)

Paulo Climachauska (São Paulo-SP, 1962)

Paulo Flores (Porto Alegre-RS, 1926 - Santa Maria-RS, 1957)

Paulo Nazareth (Governador Valadares-MG, 1977)

Paulo Osir (São Paulo-SP, 1890 - 1959)

Paz Olea (Linares-Chile, 1944)

Pedro Américo de Figueiredo e Melo (Areia-PB, 1843 - Florença-Itália, 1905)

Pedro Lira (Santiago-Chile, 1845 - 1912) · Pedro Sandino (Colômbia)

Pedro Weingärtner (Porto Alegre-RS, 1853 - 1929)

Pia Camil (Cidade do México-México, 1980)

Rafael Alonso (Niterói-RJ, 1983)

Rafael Ferrer (Santurce-Porto Rico, 1933)

Ramón Vergara Grez (Mejillones-Chile, 1923)

Raquel Bessio (Montevidéu-Uruguai, 1946)

Raquel Stolf (Indaial-SC, 1975)

Raúl Lozza (Alberti-Argentina, 1911 - Buenos Aires-Argentina, 2008)

Raúl Zurita (Santiago-Chile, 1950)

Raymundo Colares (Grão Mogol-MG, 1944 - Montes Claros-MG, 1986)

Regina de Paula (Curitiba-PR, 1957)

Ricardo Migliorisi (Asunción-Paraguai, 1948)

Roberto Obregón (Barranquilla-Colômbia, 1946 - Tarma-Venezuela, 2003)

Rodolfo Díaz Cervantes (Cidade do México-México,1980)

Rodrigo Canala (Santiago-Chile, 1972)

Rodrigo Cass (São Paulo-SP, 1983)

Rodrigo Elgueta (Santiago-Chile, 1971)

Rodrigo Garcia Dutra (Rio de Janeiro-RJ,1981)

Rodrigo Matheus (São Paulo-SP, 1974)

Rogelio Polesello (Buenos Aires-Argentina, 1939 - 2014)

Romanita Disconzi (Santiago-RS, 1940)

Rommulo Vieira Conceição (Salvador-Bahia, 1968)

Rosa Mena Valenzuela (San-Salvador - El Salvador, 1913 - 2004)

Rosana Ricalde (Niterói-RJ, 1971)

Rubem Valentim (Salvador-BA, 1922 - São Paulo-SP, 1991)

Rubén Ortiz-Torres (Cidade do México-México, 1964)

Rubens Gerchman (Rio de Janeiro-RJ, 1942 - São Paulo-SP, 2008)

Rulfo (Montevidéu-Uruguai, 1970)

Saidel Brito Lorenzo (Matanzas-Cuba, 1973)

Saint Clair Cemin (Cruz Alta-RS, 1951)

San Poggio (La Plata-Argentina, 1979)

Sandra Cinto (Santo André-SP, 1968)

Sandu Darie (Roman-Romênia, 1908 - La Habana-Cuba, 1991)

Santiago Cárdenas (Bogotá-Colômbia, 1937)

Santiago Roose (Lima-Peru, 1975)

Saturnino Herrán (Aguascalientes-México, 1887 - Cidade do México -México, 1918)

Sergio Zevallos (Lima-Peru, 1962)

Sérvulo Esmeraldo (Crato-CE 1929)

Shirley Paes Leme (Cachoeira Dourada-GO, 1955)

Sigfredo Chacón (Caracas-Venezuela, 1950)

Simón Vega (San Salvador-El Salvador, 1972)

Solá Franco (Guayaquil-Equador, 1915 - Santiago-Chile, 1996)

Sonia Gutiérrez (Cúcuta-Colômbia, 1947)

Tarsila do Amaral (Capivari-SP, 1886 - São Paulo-SP, 1973)

Teresa Burga (Iquitos-Peru, 1935)

Thiago Martins de Melo (São Luís-MA, 1981)

Tiago Tebet (São Paulo-SP, 1986)

Tomás Espina (Buenos Aires-Argentina, 1975)

Tomie Ohtake (Kyoto-Japão, 1913 - São Paulo-Brasil, 2015)

Toño Salazar (Santa Tecla-El Salvador, 1897 - 1986)

Tony Camargo (Paula Freitas-PR, 1979)

Valerie Brathwaite (San Fernando-Trinidad y Tobago, 1940)

Véio [Cícero Alves dos Santos] (Nossa Senhora da Glória-PE, 1948)

Vicente do Rego Monteiro (Recife PE 1899 - 1970)

Victor Meirelles (Florianópolis-SC, 1832 - Rio de Janeiro-RJ, 1903)

Waldemar Cordeiro (Roma-Itália, 1925 - São Paulo-SP, 1973)

Walter Lima (Salvador-Bahia, 1946)

Waltércio Caldas (Rio de Janeiro-RJ, 1946)

Walterio Iraheta (San Salvador-El Salvador, 1968)

Wanda Pimentel (Rio de Janeiro-RJ, 1943)

Wesley Duke Lee (São Paulo-SP, 1931 - 2010)

Willys de Castro (Uberlândia-MG, 1926 - São Paulo-SP, 1988)

Wilson Alves (Porto Alegre-RS, 1948)

Wilson Cavalcante (Pelotas-RS, 1950) · Wilson Díaz (Pitalito-Colômbia, 1963)

Xavier Guerrero (San Pedro de las Colonias, Coahuila-México, 1896 - Cidade do México-México, 1974)

Xul Solar (San Fernando-Argentina, 1887 - Tigre-Argentina, 1963)

Yeguas del Apocalipsis [Francisco Casas e Pedro Lemebel] (Santiago-Chile, 1988)

Zenón Páez (Tobati-Paraguai, 1927)

Zilia Sánchez (Havana-Cuba, 1928)