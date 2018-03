Bienal Brasileira de Design tem novo curador

Os organizadores da Bienal Brasileira de Design 2015 Floripa anunciaram hoje, 12, que o designer Freddy Van Camp vai ser o curador do evento, marcado para ocorrer entre 15 de maio e 12 de julho em Florianópolis, Santa Catarina. Van Camp substitui Adélia Borges, que no último dia 2 deixou o cargo de curadora da edição da Bienal. A jornalista e pesquisadora afirmou na ocasião que se desligamento se deu "em virtude de discordância em relação à condução do evento por parte da Comissão Organizadora".

“Freddy Van Camp é o profissional certo para assumir esse posto e realizar uma excelente Bienal. Irá contribuir para que tenhamos um excelente evento em maio”, afirmou Roselie Lemos, presidente do Centro Design Santa Catarina e coordenadora executiva da Bienal. “Somos gratos a Adélia Borges pelo seu trabalho desenvolvido nestes meses de preparação para o evento”, destacou ainda Roselie. Freddy Von Camp, segundo perfil descrito pela comissão da Bienal de Design, tem 47 anos de experiência na área, sendo destacado por sua atuação como professor da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) e pela tradução de obras de Gui Bonsiepe e Bernd Löbach.

"A Bienal é o único grande evento no país que valoriza e expõe o design brasileiro. Não podemos nos dar ao luxo de não termos um grande evento”, afirmou Freddy Van Camp. O designer já integrava a equipe de cocuradores da edição. Além dele, permanecem na equipe de realização da Bienal de Design os cocuradores Jorge Lopes, responsável pela mostra Os Makers e pela materialização digital; Bruno Porto e Rico Lins, que assumiram juntos a exposição de cartazes Design Para Todos?, e o curador holandês Jorn Konijn, responsável pela exibição internacional Palácio do Povo. A Bienal Brasileira de Design, organizada pelo Centro Design Santa Catarina, é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).