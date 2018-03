Bethy Lagardère: uma amostra da alta-costura que ela veste Mulherão, vozeirão, cabelão. Tudo com muita educação e elegância. Esta é Bethy Lagardère, a exuberante manequim brasileira de projeção internacional nos anos 70, quando se mudou para Paris, onde fixou residência. Colecionadora de exclusivos modelos de alta-costura, desde o primeiro que recebeu do próprio Givenchy para quem desfilava, aos que adquiriu ao longo de 25 anos de casada com Jean Luc Lagardère, um dos homens mais ricos da França, que a deixou viúva em 2003.