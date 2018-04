Bertolucci e o desejo, numa trama sobre incesto Entre o começo da carreira de Bernardo Bertolucci, quando ele fez filmes como Antes da Revolução, A Estratégia da Aranha e O Conformista - para não falar de Último Tango em Paris, em 1972 -, e a fase mais recente, com Beleza Roubada e Os Sonhadores, existe um miolo pelo qual os críticos não têm muito apreço. É a trilogia formada por O Último Imperador (apesar do Oscar...), O Céu Que nos Protege e O Pequeno Buda. Há quem inclua La Luna no lote, mas o filme de 1979 clama por uma revisão. É o que você poderá fazer hoje no Telecine Cult, às 19h25. Bertolucci muitas vezes foi chamado de esteta - e acusado de fazer filmes mais voltados para o prazer dos olhos do que para a reflexão. Sexo e desejo, tratados psicanaliticamente, são temas essenciais de sua obra, mas ele nunca foi tão fundo como nesse retrato de uma mãe, cantora lírica, tão absorvida pela carreira que negligencia o filho - e o garoto viaja nas drogas. Jill Clayburgh é a mãe que, no começo, carrega o filho na bicicleta e o menino faz a conexão entre ela e a frieza da Lua distante. Bertolucci tem um carinho especial por La Luna. Diz que fez este filme sobre incesto para deixar de se esconder atrás de álibis sociais e políticos, indo abertamente na direção do objeto de desejo.