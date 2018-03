Bertolucci e a obra-prima de John Ford Há um belo Bernardo Bertolucci, às 19h50, com Eva Green, Michael Pitt e Louis Garrel, no Telecine Cult, Os Sonhadores. O grande diretor debruça-se sobre o mítico Maio de 68 para revisar os sonhos de sua geração. Mas há um programa ainda melhor nesta Sexta-Feira Santa, em outro canal de clássicos. O TCM exibe às 22 h - dá tempo de ver o Bertolucci antes - a obra-prima de John Ford, Rastros de Ódio. O mestre que era chamado de Homero de Hollywood contou muitas odisseias de grupos, mas esta é a tragédia de um individualista, que caça, para se vingar, a sobrinha sequestrada pelos índios. Ford filmou em Monument Valley, solo sagrado do western. O desfecho, por si só, justifica a invenção do cinema.