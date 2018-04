Bergman veio ao mundo para salvá-lo

Conheci Bergman no Posto 6. Naquele cinema que tinha lá, que me falha na memória o nome. Não era o Alasca, nem o Riviera. E sempre passava filmes proibidos até 18 anos, falando de sexo. Barrado em Mônica e o Desejo, consegui ver Juventude, (Sommarlek, que significa verão. Verão e juventude são a mesma palavra em sueco). É a história de uma menina que perde seu namorado por acidente, brincando numa praia na Ilha de Faro. O filme narra a reação quanto ao segundo amor, depois do conhecimento da morte. O amor maior que a morte. Creio que esse sempre foi um dos principais temas de Bergman em toda a sua obra. No fim do filme, o novo amante vai ao teatro, ela é bailarina, para levá-la consigo. E não sabemos se ela irá. Vemos que ela se aproxima dele e a câmera mostra os pés dos dois. Os dela, de sapatilha, ficam em ponta e compreendemos o beijo com o homem mais alto. Em seguida, ela se desgarra dele e entra em cena dançando. Todo grande pensador é, antes de tudo, um poeta. Eu também estava no meu verão, tinha 15, 16 anos. Hoje tenho 70, 19 a menos que Bergman. Mas não me esqueci da cena. Passado algum tempo, soube que um amigo meu querido tinha surtado e sido internado depois de ver Noites de Circo, no Astoria. Meu amigo saiu andando pela Praia de Ipanema, tirando a roupa até ficar nu. Bem, fiquei com tanto medo que só fui ver o filme anos depois. Imperdível a cena inicial do palhaço que tira das mãos da turba dos soldados sua mulher infiel e, chorando, carrega-a sobre os ombros nua até o acampamento do circo. Meu amigo tinha razão de ter pirado. A luz era estourada delirante como somente se fez muito tempo depois. Aí ficamos cada vez mais amigos, eu e o Bergman, não perdi mais nenhum filme. Sorrisos de Uma Noite de Amor me botou andando pelos ares. Até hoje me põe. Ele já tinha feito 14 filmes antes, a maioria fracasso de bilheteria. Foi então que resolveu fazer um filme comercial para ganhar dinheiro. E fez Sorrisos..., que é dos filmes mais bonitos, engraçados, poéticos e românticos desde a invenção da câmera. Esse filme vendeu em todo o mundo e celebrizou Bergman. Deu até musical da Broadway. É uma obra-prima. Isso é que eu chamo de fazer bem filme comercial. Depois do Sorrisos..., os filmes pesados, muitos. Fomos todos ficando mais velhos, sempre ansiosos pelo próximo Bergman. Eu, discípulo atônito, via o mestre aprofundar enlouquecidamente nas águas turvas da alma humana. Formalmente, ele provara que não é necessário a um filme mais do que o rosto humano, falando sinceramente para a câmera. Por vezes, eram filmes pesados, confesso. Me dando vontade de mandar os personagens consultarem minha analista, na época em que a psicanálise era moda. Mas sempre magníficos. Voando sobre o tempo, vieram os sustos/revelações: O Rosto (sobre os atores), A Fonte da Donzela (sobre a ira), A Hora do Lobo (sobre o amor e a loucura). Depois, os grandes sustos, de se jogar no chão e mudar a vida: Morangos Silvestres (sobre a velhice), Gritos e Sussurros (sinfonia sobre a misericórdia e a morte) e o sensacional Cenas de Um Casamento (que separou e uniu vários casais amigos meus). Porque não eram apenas filmes bons. Eram dados culturais inevitáveis lançados sobre a mesa das discussões cotidianas. E que tornavam a todos melhores homens e mulheres. Vergonha eu só vi há pouco. É dos melhores. Sobre um tema que Lars Von Trier desenvolveu tantos anos depois: a maldade que pode aparecer no homem quando ele é posto sob pressão. O cinema de Bergman sempre foi considerado por muitos, principalmente pela esquerda, um cinema apolítico, alienado dos problemas sociais. Visto do ponto de vista de hoje, fica claro tratar-se de uma opinião sectária, para não dizer idiota. A política sempre foi e é cada vez mais um assunto para políticos. Atividades de um gueto importante, trancada em Brasília ou em algum outro palácio. Está longe de ser a coisa mais importante do mundo, portanto, não deve ser a matéria única de trabalho dos artistas. O infinitamente complexo comportamento humano engloba certamente a política. É isso o que os verdadeiros pensadores tentam estudar. A ambição do artista é estabelecer um curto-circuito entre o seu inconsciente e a obra, certo de que esse é o melhor modo de alcançar o inconsciente coletivo. Ou, se preferirem, a alma da humanidade. No futuro, as crianças cineastas aprenderão nas escolas que, entre o início do século 20 e o início do século 21, viveram três cineastas a quem nunca mais ninguém se comparou. Artistas, que contaram a humanidade como aquele outro, russo, chamado Dostoievski. Dizem que é preciso entender da vida para compreender a arte. A formulação está inversa. É preciso conhecer da arte para saber o que é a vida. A arte é o arauto. Ela conta aos homens aquilo que, confusos e torturados, eles não conseguem compreender. Devassam o intenso mistério da condição humana. São três os grandes, guerreiros contra a morte: Charles Chaplin que foi, sem dúvida, dos três, quem mais amou. Fellini, que atravessou com sua câmera aguda as paredes do real. E Bergman, talvez o mais psicológico desses três reis magos. Ele trouxe a alma para o cinema, além de descobrir que ela é vermelha, como disse durante o lançamento de Gritos e Sussurros. Bergman não veio ao mundo para julgá-lo, veio para salvá-lo. Como um Cristo sueco. A beleza e a lucidez que fez chegar até nós somente poderão ser avaliadas nos confins da eternidade. Filmes como Vergonha, Sorriso de uma Noite de Verão, Gritos e Sussurros e, particularmente, Fanny e Alexander não são simplesmente filmes. São "a coisa" em si. Quando morre um artista assim, perde-se um amigo. Porém não se deve lamentar a morte de quem viveu bem. O inocente Ingmar, tão preocupado com as besteiras daquele pastor violento que o criou, morreu em idade longeva. Fez os mais belos filmes, amou as mais belas mulheres. Ou seja, realizou a maior das façanhas, que é dar sentido à própria existência.