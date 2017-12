Benicio del Toro vive Che em novo filme O ator porto-riquenho Benicio del Toro está rodando em Campeche, no México, o filme The Argentine, do diretor americano Steven Soderbergh, no qual interpreta o guerrilheiro Ernesto ''''Che'''' Guevara. Já o papel de Fidel Castro será feito pelo ator mexicano Demian Bichir. O filme deve estrear em 2008, de acordo com o jornal mexicano El Universal. Além de The Argentine, Soderbergh também prepara The Guerrilla, que narra a vida do guerrilheiro e é baseado no próprio diário de Guevara. Nos próximos dias, será filmada a cena do descarrilhamento de um trem por rebeldes comandados por Che, que terá a participação de 360 figurantes.