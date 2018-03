Belmondo recebe ameaça de morte O ator francês Jean Paul Belmondo e sua ex-esposa Natty Tardivel apresentaram, separadamente, denúncias após terem recebido cartas com ameaças de morte. A polícia judicial francesa ficará responsável pelas investigações, segundo o jornal Le Parisien. Natty declarou que já havia feito uma denúncia no início de agosto, depois de ter recebido amaeaças semelhantes às sofridas por seu ex-marido. A carta ameaçava de morte a mulher e sua filha de 6 anos. De acordo com Natty, os insultos seriam motivados pelo conflito que ela mantém com Belmondo, que não respeita o regime de visitas à filha Stella.