Belíssima e Alma Gêmea na Costa Rica As novelas Belíssima e Alma Gêmea estréiam dia 9 e 13 na Costa Rica, pelo canal Teletica, o mais importante do país e que já tem um acordo de muitos anos com a Globo. Lançada em janeiro deste ano, Alma Gêmea vai ao ar às 10h30, veja só, e já foi vendida para dez países - atualmente é exibida nos Estados Unidos, Rússia, Peru e Venezuela. Belíssima ficou com a vaga do almoço, às 13h30, substituindo América, e já foi vendida para 22 países, como Chile, Venezuela, Argentina, Equador e Uruguai, sem perder de vista negociações com outros mercados.