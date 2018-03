Bela não se recupera

Com pouco mais de uma semana no ar, Bela, a Feia, ainda não emplacou em audiência, muito menos junto ao mercado anunciante. Segundo medição do Ibope na Grande São Paulo, a nova novela da Record obteve em sua primeira semana no ar média na casa dos 9 pontos de audiência, uma das mais baixas da história da emissora. Caminhos do Coração, em 2007, obteve média de 14 pontos de ibope no mesmo período. Prova de Amor, em 2005, estreou com média de 12 pontos. Os breaks comerciais da primeira produção fruto da parceira Record/Televisa também andam vazios. Segundo levantamento da Controle da Concorrência, empresa que monitora inserções para o mercado publicitário, de sua estreia, no dia 4, até a última segunda-feira, dia 10, Bela teve pouco mais de 11 minutos de intervalo comercial. Quantidade pequena, tendo como base que um único capítulo pode ter até 15 minutos de intervalo comercial e, tratam-se de cinco capítulos. A mesma amostragem ainda aponta que o maior anunciante desses breaks no período foi a própria Record, com 12 inserções comerciais, como chamadas da programação.