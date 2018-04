Bel Borba e Ricardo Teixeira abrem mostra O baiano Bel Borba inaugura hoje, às 19 horas, na POP Livraria e Galeria de Arte, a mostra Falando Coisas com Eles, feita em parceria com o artista Ricardo Teixeira. De um lado, Bel Borba, criador de mosaicos em Salvador, exibe esculturas feitas de tiras de película. Do outro lado, Ricardo Teixeira apresenta desenhos e objetos inspirados na palavra ''''desconforto''''. Falando Coisas com Eles ficará em cartaz até 22 de setembro na POP Livraria e Galeria de Arte, localizada na Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 297 (telefone: 3081-7865). A mostra pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 13 às 20 horas; sábados, das 11 às 18 horas.