Bechis e a questão indígena em Terra Vermelha

Nos últimos anos - ou no último ano -, o cinema deu um notável impulso (contribuição?) à discussão da questão indígena no País. Andrea Tonacci fez Serras da Desordem, ficção nas bordas do documentário (e vice-versa). O filme é sobre um índio que sobrevive ao massacre de sua tribo e atravessa o Brasil em busca de sua origens, mas também sobre o próprio autor, que se sente estranho, deslocado neste universo em transformação, que é não apenas a Terra Brasilis, mas o mundo contemporâneo. E houve Terra Vermelha, de Marco Bechis, que sai agora em DVD. Bechis pode ser definido como a própria cara da globalização. Nascido no Chile, criado no Brasil e na Argentina, virou cineasta na Europa e voltou à América do Sul para realizar Garagem Olimpo, sobre a repressão política no Prata, durante a ditadura militar, e Terra Vermelha, sobre os índios, no Brasil Central. Logo de cara, constata-se a originalidade de seu filme. Um grupo de turistas singra o rio num barco. De repente, numa margem, encontram-se esses índios que parecem belicosos. Mas é tudo encenação armada por uma empresária esperta do turismo para tornar mais atraente para os europeus o seu hotel fazenda. Ela é casada com o personagem de Leonardo Medeiros, e aqui a coisa se complica, pois ele quer proteger dos índios as terras que considera suas. Há um clima de guerra, mas mais do que isso há uma investigação de fundo antropológico. É real. Vítimas da exclusão, mas essa seria uma explicação talvez sucinta demais, jovens índios se matam, na expectativa de que, talvez, no outro mundo, eles reencontrem o paraíso ancestral que perderam frente ao avanço do homem branco e da civilização. Terra Vermelha é sobre choques culturais, sobre a questão fundiária, a disputa por terras entre brancos e índios, mas existem os colonos, como agravantes dessa luta já explosiva sem mais esse componente. Toda a arquitetura dramática converge para uma cena poderosa. Os índios face a Leo Medeiros e seus homens armados. Leo diz que a terra é dele, que gerações de sua família deram sangue por ela. O índio contesta de maneira radical. Ele pega a terra e come. Tudo está dito. É uma cena para a (grande) História. Serviço Terra Vermelha. Brasil/It, 2008. Dir. de Marco Bechis, com Leonardo Medeiros. DVD da Paris, R$ 34,90