Bebel, na ponte entre Ipanema e Manhattan

Com o primeiro (Tanto Tempo, lançado em 2000), ela deu um banho eletrônico na bossa nova, conquistou as pistas dos clubes mundo afora e a posição de artista brasileira que mais vendeu discos nos Estados Unidos desde os anos 60. Com o segundo (Bebel Gilberto, de 2004), ela diminuiu o lounge e aumentou o acústico para reforçar seu lado de compositora e brasileira. Com Momento, seu terceiro CD em sete anos, ela quis fazer uma fusão daquelas duas vertentes. Ouça trecho das faixas Os Novos Yorkinos e Tranqüilos no site Misturando o sabor carioca da Orquestra Imperial com o melting pot nova-iorquino do Brazilian Girls, e seguindo o diapasão do produtor inglês Guy Sigsworth (o parceiro de Madonna em What It Feels Like for a Girl), Momento reafirma o caráter internacional de Bebel. Há 16 anos, a filha de João Gilberto e Miúcha trocou Ipanema, onde cresceu, por Manhattan, onde nasceu. Lançado em abril nos Estados Unidos e na Europa, pelas gravadoras Crammed e Ziriguiboom, Momento chegou agora ao Brasil pela Sony BMG. É resultado de um ano e meio de trabalho, produzido entre Londres, Nova York e Rio. Como em Bebel Gilberto, a maioria das músicas foi composta por ela, que ora usa o português (como em Um Segundo), ora o inglês ou então as duas línguas ao mesmo tempo (como em Words) para se expressar melhor. Sigsworth, que produziu quatro das 11 músicas do CD em parceria com ela (Close to You, Cadê Você, Azul, mais a do título do disco), deu o tom. Mas a cara internacional de Momento tem fortes feições brasileiras na mistura de ritmos e gêneros, seja na caribenha Tranqüilo, de Kassin, no standard de Cole Porter Night and Day, ou no baião rasgado de Caçada, composta em 1972 por Chico Buarque, tio de Bebel, para Quando o Carnaval Chegar, filme de Cacá Diegues. Dos amigos Didi Gutman e Sabina Sciubba, do Brazilian Girls, ela ganhou o eletro-samba Bring Back the Love. Com a mesma dupla, depois de verem juntos um show do U2 no Madison Square Garden, ela fez a também bilíngüe Os Novos Yorkinos, homenagem à cidade onde vivem e, por tabela, um tributo aos Novos Baianos. A turnê de divulgação de Momento começou na Europa, passou por algumas cidades americanas e pelo Canadá com Bebel de pé esquerdo numa bota de gesso. Pouco antes do lançamento do disco, um bêbado com quase o dobro da sua altura despencou em cima dela, que ainda riu ao ver como o pé ficou pendurado e balançando. Foram duas cirurgias, a primeira em março e a segunda dois meses depois, para colocação de 16 pinos. Por causa do acidente, Bebel teve de acompanhar os ensaios da sua banda imóvel na cama e via Skype. Este mês, ela está de novo com o pé na estrada. Vai participar de festivais em Estocolmo e Helsinque. Depois retoma a turnê pelos Estados Unidos e, entre novembro e dezembro, deve passar pelo Brasil, onde pretende fazer shows no Rio, em São Paulo, Salvador e algumas cidades do Sul.