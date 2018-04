Beauvoir, feminismo e fraternidade

Há duas imagens perturbadoras de Hannah Arendt no primeiro e melhor volume da última obra de impacto de Julia Kristeva, a trilogia O Gênio Feminino. Seis anos separam aquelas duas imagens, já do período nova-iorquino da filósofa. Em ambas, ela surge de terno e cabelos bem curtos, e ostenta a sua ambiguidade sexual. Mas o rosto da jovem "garçonne" que vemos na primeira, tirada em 1944, diz Kristeva, foi substituído, na segunda, por uma figura em que "a virilidade desabrochou", que traduz "até a caricatura" a dureza do combate que esta pensadora teve que travar para desempenhar-se numa "profissão de homens". Hoje, que as mulheres não precisam mais apelar para o cross dressing, como George Sand e Hannah Arendt, para assumir profissões que também não cabe mais chamar de masculinas, mas já podem ser filósofas, e se casar entre si, e fazer juntas filhos de proveta, advogando ser para estes filhos uma instância familiar, será que poderíamos pensar que O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, realizou a sua missão? Acaso diríamos que, nos seus 60 anos, esse livro-monumento, de quase mil páginas (tradução de Sérgio Milliet), agora concentradas num único e impositivo tomo, já pode morrer de ter vivido? Que a sua falta de atualidade seria o atestado da sua vitória? Temos vários motivos para pensar que não. Se é lamentavelmente verdade que, no novo tipo de cultura da velocidade em que estamos hoje mergulhados, refluíram os pensadores de fôlego, como os da escola existencialista a que pertenceu Beauvoir, e entraram em campo os filósofos biodegradáveis - os Lipovesty e os Maffesoli -, nada nos impede de continuar pensando que um grande livro será sempre aquilo que sempre foi. Isto é, um alimento para gerações e gerações, e até mesmo para aquelas gerações que, com o correr do tempo, lhe vieram a ser adversárias, como podemos ser contrários, hoje, por exemplo, às teses naturalistas de Taine ou à defesa que faz Camus, em Os Justos, do terrorismo revolucionário. Ou mesmo àquilo que a própria Beauvoir - recentemente revivida nos palcos com exuberância por Fernanda Montenegro no monólogo Viver Sem Tempos Mortos - diz de Freud, em seu livro mítico, inaugurando uma ladainha que ainda está em curso: que ele não soube lidar com a mulher. Não é possível tratar assim, como se fosse um panfleto ou uma cartilha, uma imersão erudita como esta na história das ideias, da ciência, das religiões, das artes, que nada pode ter de utilitária, porque o que se oferece aí não é propositivo, mas vertiginosamente retrospectivo. Mesmo porque essa retrospecção é tão grave e solene quanto o mergulho de Sartre em Flaubert, realizado nas páginas deste outro livro-monumento que é O Idiota da Família, em cuja abertura lemos que a pergunta é sobre "o que se pode saber de um homem" a partir de um "estudo de caso concreto". É com esse mesmo paradoxo que Beauvoir está envolvida quando, fiel à divisa sartriana da precedência da existência sobre a essência, nos diz que não busca um saber geral sobre as mulheres, mas o que escapa ao genérico, o sedimento existencial. Trata-se de uma espécie de ciência do particular. Daí os existencialistas serem também ficcionistas. Beauvoir, aliás, recebeu em 1954 o Prêmio Goncourt pelo romance Os Mandarins. Além do mais, se em sua reconstrução de Hannah Arendt, Kristeva admira-se de que, em pleno século 20 nos EUA, a autora de Origens do Totalitarismo tenha precisado de apliques fálicos para desempenhar-se como filósofa - o que jamais teria acontecido nem a Beauvoir nem a ela própria, por estarem ambas imersas na cultura matriarcal francesa dos salões - não podemos nos gabar de ter chegado ao terceiro milênio sem o ultraje do traje das mulheres veladas. Do simples lenço na cabeça, como o trazem as filhas de Saddam Hussein, ao freak show da burka, o véu da vergonha ainda cobre rostos e corpos até mesmo nas ruas das mais avançadas metrópoles europeias. Por outro lado, a infibulação - a ablação iniciática do clitóris - não cessou na África, nem o apedrejamento das adúlteras no Oriente Médio. Isso e mais tudo aquilo que sabemos que persiste, como misoginia, mesmo nos mundos que estão agora absorvendo a crise das categorias genéricas, já bastaria para dar sobrevida a Beauvoir. Mas o que talvez mais importe evocar nem é tanto o que resta, ainda, na contemporaneidade, do espírito da caça às bruxas, entendido como vazão do horror ao sexo da mulher. O que talvez seja preciso comemorar neste aniversário é algo que, embora seja o selo da condição feminina, a ultrapassa, transformando em mulheres todos os que peregrinam, ainda agora, pelo planeta - na qualidade de párias, estrangeiros, enfim, estranhos nos mundos em que se encontram. É a dimensão filosófica do Outro. A mulher é o Outro do homem, define Beauvoir em sua introdução, escrevendo aquela palavra com maiúscula. E acrescenta: assim como o judeu é o outro do antissemita, o negro é o outro do racista; o índio, o outro do colono; o proletário, o outro do patrão. "Para o aldeão, todas as pessoas que não participam da aldeia são Outros suspeitos", afirma Beauvoir. Num livro chamado Estrangeiros Para Nós Mesmos, que antecede em 10 anos o seu tríptico feminino, Kristeva - também armada pelo Sartre que dizia em A Questão Judaica que clamar contra o judeu é coisa que se faz em bando de linchadores, mas trazendo agora à baila a projeção freudiana - vai redefinir esse Outro como aquele que devemos poder reconhecer em nós, para não ter que odiá-lo fora de nós. Eis aí um belo resumo para O Segundo Sexo, por uma outra dama das letras francesas. Ao depositar toda a problemática da feminilidade na problemática da diferença, mostrando que a cultura fez a mulher representar a diferença extrema, este precioso calhamaço da era dos filósofos franceses torrenciais troca o feminismo pela fraternidade. E é assim que chega até nós, sem problemas . Fraternidade - de resto - é a última palavra do livro: "É no seio do mundo que lhe foi dado que cabe ao homem fazer triunfar o reino da liberdade; para conseguir essa suprema vitória, é preciso, entre outras coisas, que, para além de suas diferenças naturais, homens e mulheres afirmem sem equívoco sua fraternidade." Eis no que é preciso insistir agora. E não no clichê: "Não se nasce mulher, se é transformado numa." Leda Tenório da Motta é professora da PUC-SP, crítica literária e tradutora. Escreveu, entre outros, Sobre a Crítica Literária Brasileira no Último Meio Século