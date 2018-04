BBC visita Band

Diretor de Novos Negócios da BBC Worldwide, Garrett William esteve anteontem na Bandeirantes. A visita faz parte da série de apresentações que a empresa vem fazendo a várias emissoras para anunciar sua parceria com a Mixer no Brasil. O acordo, a ser celebrado hoje, dá à produtora nacional o título de representante da rede britânica na realização de seus formatos por aqui. "Estamos (BBC e Mixer) indo às emissoras para explicar o que estamos fazendo e mostrar nossos produtos", disse William ao Estado, por telefone, enquanto estava em reunião na Band. O diretor afirmou que o tour inclui as principais redes abertas. O catálogo da BBC conta com atrações como Esquadrão da Moda (What not to Wear) e Dancing with the Stars, que já foram negociadas aqui, antes da parceria com a Mixer. A ideia é vender principalmente reality shows. William conta que a busca por um parceiro no Brasil começou há cerca de 18 meses. "O Brasil é um dos mercados mais criativos e a gente queria ter presença aqui", diz o diretor. "O acordo tem duas vias. Também vamos promover as atrações da Mixer em outros países."