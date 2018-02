BBB9 tenta inovar

Quitinete de vidro em shopping, participantes da terceira idade... Quem disse que o Big Brother Brasil não tem mais o que inventar? A nona edição do reality, que estreia na próxima terça-feira na Globo, promete novidades. Dividindo câmeras com saradas e bombados da vez estão a promotora de eventos Naiá, de 61 anos, e o radialista Norberto, de 63, os primeiros participantes da terceira idade no programa. Detalhe: tanto Naiá como Norberto são hipertensos. Dos 18 candidatos pré-selecionados - entre 170 mil inscritos - quatro terão de disputar seu passaporte para a casa em uma bolha de vidro montada no meio do shopping Via Parque, no Rio. O público que por lá passar poderá votar em seu participante preferido. Ao final de uma semana, quem tiver mais votos trocará a quitinete de vidro pela casa do BBB. Novidade politicamente correta: não haverá fumantes na casa. Já a entrada dos participantes, dessa vez, será transmitida ao vivo. Além da edição diária na Globo, o BBB9 também ganhará mais espaço no Multishow: o tempo da espiadinha "ao vivo" da atração pulará de 20 para 40 minutos.