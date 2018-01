BBB8 fatura bem

Apesar de estrear com menos anunciantes do que a edição passada, o Big Brother Brasil 8 ganhou um patrocinador de peso. Em uma ação milionária, a Schincariol deve ser a marca que mais aparecerá durante a exibição do reality. A estratégia é simples: a Globo retirou o bebedouro da casa do BBB e encheu a geladeira com água e refrigerantes da marca. Resultado: a todo momento um participante aparece com uma bebida na mão, além das garrafas vazias que já estão espalhadas pela casa. Esse é só o começo de uma ação ainda maior. O diretor do programa Boninho e alguns dos BBBs assistirão aos desfiles do carnaval do Rio no camarote da Schin. Voltando ao break, na comparação com o BBB7, o BBB8 estreou com 4 anunciantes a menos, segundo levantamento da Controle da Concorrência, que monitora inserções comerciais para o mercado. Do dia 9 ao dia 11, o BBB8 teve 35 anunciantes, ante 39 do BBB7 no mesmo período. A audiência do primeiro paredão também foi menor. A saída de Jaqueline anteontem registrou média de 37 pontos. A primeira eliminação do BBB7 alcançou 42 pontos.