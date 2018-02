BB investe R$ 41 milhões na área cultural Em meio à onda global de contenção de custos, o Banco do Brasil anunciou ontem investimento de R$ 41 milhões para a programação deste ano do Centro Cultural Banco do Brasil (em São Paulo, Rio e Brasília) e do projeto itinerante, que envolve outras 18 cidades brasileiras. O volume é 10% superior ao investimento realizado em 2008, de R$ 37 milhões. Os setores culturais favorecidos são artes plásticas, artes cênicas, cinema e vídeo, música, além do programa educativo. O CCBB comemora 20 anos em 2009. Segundo o gerente de comunicação, Lourivaldo de Lima Jr., ainda é prematuro falar do cenário financeiro para 2010.