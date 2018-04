Batucada e bossa no país de Obama

No começo, três anos atrás, a intenção do jornalista Guto Barra e do produtor Béco Dranoff era produzir um documentário histórico e linear sobre a música popular brasileira no exterior. Mas encontros muitas vezes inesperados da influência do pandeiro e do zabumba - como o da Frederick Douglass Academy, escola pública do Harlem, em Nova York, onde a batucada virou febre entre alunos que nunca tiveram contato direto com brasileiros - mudaram o roteiro. O resultado está em Beyond Ipanema: Brazilian Waves in Global Music, que tem estreia mundial amanhã no Premiere Brazil, festival anual de cinema brasileiro exibido no Museum of Modern Art (MoMA), em Nova York (leia texto abaixo). Com mais de 40 entrevistados e 50 músicas, Barra e Dranoff produziram o que eles mesmos definem como um "mash up" de pensamentos e ideias sobre o ciclo, ou a onda, de descobertas da música brasileira que se repete mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, há mais de 50 anos. Envolvidos com a indústria e a criação musical há muito tempo, os dois acompanham essa onda em outra praia, bem longe de Ipanema. Dranoff, que é paulista e ex-radialista, trabalha em projetos relacionados com música brasileira nos EUA desde o fim dos anos 80, quando se mudou para Nova York. Há dez anos ele criou o selo Ziriguiboom e, em parceria com a belga Crammed Discs, lançou 25 álbuns e compilações. Barra, curitibano que fez carreira no jornalismo cultural paulista, desde 1997 vive em Nova York, onde formou a agência de notícias de entretenimento Planet Pop e passou a produzir programas especiais de televisão. "Uma grande parte do filme é filtrada pelos nossos olhos e experiências", diz Dranoff. "Quando cheguei a Nova York, David Byrne estava lançando a primeira compilação Beleza Tropical, lembra o produtor, referindo-se ao trabalho do ex-Talking Heads (um dos entrevistados em Beyond Ipanema) que, por gostar tanto do tropicalismo, fundou uma gravadora só para divulgá-lo. Se no fim dos anos 80 era preciso esse tipo de esforço, "hoje as pessoas conhecem os discos mais obscuros, colecionam, pagam montes de dinheiro por discos, vão ao Brasil para conhecer de perto cenas específicas", diz Dranoff. A multimídia inglesa de origem tamil M.I.A., que estourou em 2004 ao compartilhar suas composições via internet, confirma isso em Beyond Ipanema. Ela conta que, às vésperas de terminar um disco, ouviu o som de favela funk surgido nos morros cariocas e resolveu parar tudo para pensar sobre música de novo. E tem gringo tão fanático pelos Mutantes que, durante a produção do documentário, Barra e Dranoff testemunharam a venda do que deve ser um dos discos de música brasileira mais caros do mundo. Joel Oliveira, dono da Tropicália in Furs, loja de discos no East Village, em Nova York, trocou 200 discos raros pelo exemplar de um vinil de 45 rotações gravado em 1966 pelo grupo O?Seis, o primeiro nome dos Mutantes. O disquinho foi revendido por US$ 5 mil. O documentário traz cenas da turnê americana que os Mutantes, depois de aposentados por quase 30 anos, fizeram pelos EUA em 2006. Em Chicago, eles atraíram cerca de 30 mil pessoas, a maioria na faixa dos 20 anos. Beyond Ipanema passa pelo samba, pela bossa nova, pela electrobossa e outros tantos gêneros de MPB. O foco se abre mais sobre a nova música brasileira porque a dupla que o produziu quis mostrar o que realmente tem origem além de Ipanema e está vindo aí em termos de artistas, produtores e selos independentes no Brasil. Participam da trilha sonora o DJ LK e o grupo Brasov, do Rio, os paulistas Curumin e Apollo Nove, Zuco 103 e Cibelle, que vivem na Europa, e Flávio Lemelle, que mora em Nova York e criou composições especiais para o filme. O mosaico de sons se repete no visual, com o uso de câmeras Super 8 e 16 milímetros, vários formatos de vídeo e imagens de arquivo. "A gente queria que o visual também passasse a ideia da mistura de coisas diferentes, o que é típico da música brasileira", explica Barra. Entre os entrevistados estão Devendra Banhart, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Seu Jorge, a dupla do Thievery Corporation, Bebel Gilberto, CSS e Creed Taylor. O documentário vai participar ainda este ano de festivais no Brasil, na Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha e Nova Zelândia. A distribuição internacional é da FIGa Films.