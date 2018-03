Bate-papo real no MSN vira série na web

O MSN, em parceria com Y&R, criou uma série baseada em conversas no MSN. Batizada de Control C Control V, a produção, que pode ser acessada pelo portal do MSN terá 10 episódios, com textos a partir de bate-papos reais, autorizados pelos internautas. Para participar, o navegante do MSN deve submeter a conversa a um comitê de avaliação (saiba como no portal). Além de fazer parte do roteiro, os melhores diálogos valerão prêmios. Warlei Santana, do CQC, integra o elenco da produção. O primeiro episódio já pode ser visto no portal MSN, no link ILove Messenger.