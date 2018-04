Bate Bola de Latinos Ambos são atores dos mais finos do cinema mexicano - Gael García Bernal e Diego Luna. Ambos estrelam Rude e Brega, o longa de Carlos Cuarón que é uma das atrações de hoje do 4º Festival de Cinema Latino-Americano. Carlos é irmão de Alfonso Cuarón e, se fosse possível comparar, seu filme estaria mais para E Sua Mamãe Também do que para as obras mais internacionais de Alfonso, como aquele Harry Potter (O Prisioneiro de Azkaban). O festival deste ano resgata duas figuras históricas do cinema nacional. Nelson Pereira dos Santos, que ministra aula magna no sábado, apresenta hoje a sessão especial de O Amuleto de Ogum, que integra a retrospectiva em sua homenagem. A história do jovem de corpo fechado possui uma vitalidade - e sua trilha brega é tão espetacular - que convida ao entusiasmo. Outra homenagem inclui a exibição de Sol sobre a Lama, de Alex Viany, celebrando a reedição do livro Introdução ao Cinema Brasileiro. Glauber Rocha dizia que o cinema nacional se dividia em antes e depois da edição do livro de Viany. Sol sobre a Lama, com Geraldo del Rey, Glauce Rocha e Antônio Pitanga, é de 1962 e tem trilha com canções de Vinicius de Morais e Pixinguinha. Precisa mais? Serviço Teatro Cacilda Becker. Praça Samuel Sabatini, 50, São Bernardo, telefone 4348-1081. Hoje, às 20 h. Grátis. Até 12/7 Programação: www.festlatinosp.com.br