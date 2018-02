Batalha de MCs revela o melhor do País hoje O Circo Voador, no Rio, recebe na noite de hoje os rappers finalistas da Liga dos MCs 2007, que será disputada entre representantes de cinco Estados. Rio, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul estão no páreo. Maior disputa de MCs do País, o concurso constitui-se de uma batalha chamada freestyle, travada em poucos minutos. As armas são as palavras. Cada candidato precisa usar de toda sua criatividade e capacidade de improviso para construir frases musicais na hora, que têm de rimar e conquistar o público - a quem cabe a decisão de escolher o melhor rapper do Brasil. O ritmo é ditado por um DJ.