Barraco em coletiva

Barracos, trocas repentinas no elenco, informações desencontradas, atrasos... Começou agitada a nova minissérie de Aguinaldo Silva na Globo, Cinquentinha, que foi apresentada à imprensa anteontem, no Rio. Por conta de uma reunião para decisão de elenco, o encontro com a imprensa começou com duas horas de atraso. Entre as mudanças: Tarcísio Meira, que seria o protagonista, deixou a produção sem explicações . Em seu lugar entrou José Wilker, que iria fazer o amante das "cinquentinhas", missão que sobrou para Dalton Vigh. O papel de um gay interesseiro ficou para Pierre Baitelli. A quarta cinquetinha não havia sido escolhida até então. "Essas trocas são normais", disparou o diretor da produção, Wolf Maia, irritado. No entanto, o show ficou com Suzana Vieira, que bateu boca com o autor, com a assessoria da Globo, e se negou a dar entrevistas assim que leu na sinopse que sua personagem seria uma atriz com temperamento difícil e que perdeu o emprego. Detalhe: Aguinaldo comparou o temperamento das personagens ao das protagonistas. Mais tarde, Suzana atendeu a imprensa, mas longe de ser a miss simpatia do dia.