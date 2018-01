Barista sul-coreano reproduz quadros famosos no creme do café

O barista sul-coreano Lee Kang-bin está levando a arte do café a outro nível: ele cria imitações em miniatura de quadros famosos no creme das xícaras que serve em sua cafeteria no centro de Seul.

Com pinceladas minuciosas feitas com pequenos pincéis, Lee, de 26 anos, recria a A Noite Estrelada, de Vincent van Gogh, e O Grito, de Edvard Munch, usando o creme espesso tingido com corante alimentício.

O resultado do processo meticuloso de 15 minutos é uma xícara de café frio de 7,70 euros que fez com que Lee conquistasse milhares de fãs em sua cafeteria e na internet.

"Uma vez desenhada A Noite Estrelada parecia tão especial como o famoso quadro em cima de um café. Depois disso, muitas pessoas pediram esse café", disse Lee.

"Os clientes muitas vezes me pedem para desenhar suas obras de arte favoritas", afirmou.

Em seu perfil no Instagram, onde publica fotos e vídeos do que chama de "creamart" (arte no creme), Lee disse que nunca aprendeu a desenhar. Ele começou a preparar cafés quando tinha 17 anos, durante o serviço militar obrigatório, e gostava tanto que comprou uma máquina de café e abriu sua primeira cafeteria para ex-soldados em um campo perto da fronteira com a Coreia do Norte.